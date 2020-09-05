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全豬肉大餐準備不及 國民黨全代會午餐鐵道便當上陣

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨全代會明天全代會中午便當一度考慮要改吃豬肉大餐。但因備餐不及或價格超出預算，最後仍訂一般鐵道便當供餐。圖／聯合報系資料照片
國民黨全代會明天全代會中午便當一度考慮要改吃豬肉大餐。但因備餐不及或價格超出預算，最後仍訂一般鐵道便當供餐。圖／聯合報系資料照片

蔡英文總統宣布開放含瘦肉精美豬進口，引發對台灣養豬產業衝擊疑慮。為力挺台灣豬農，國民黨全代會明天全代會中午便當，周二一度考慮要改吃豬肉大餐。但連繫業者後，因備餐不及或價格超出預算，最後仍訂一般鐵道便當供餐。

國民黨每年全代會中午用餐，屢屢扣合時事成為話題，2016年前主席洪秀柱時代，因黨產遭重啟清查後，在陽明山中山樓舉辦的全代會，中午用餐除簡約的梅花餐，還要全體黨代表一起吃白饅頭，象徵黨尋求白手再起的決心。

前主席吳敦義上任後，2017年全代會中午則是全黨一起吃仿台鐵鐵餐盒的「黨徽便當」，象徵赤腳團結再出發。到2018年一度要延續，但因為鐵餐盒製作成本高，沒有常委再願意出資認購才作罷。

今年全代會中午午餐，原已規劃訂鐵道便當，但上周蔡總統宣布開放美豬進口後，為力挺台灣豬農，周二在黨秘書長李乾龍更要求中午便當一定要有台灣豬肉，主席江啟臣也希望當天一定要有台灣豬大餐，讓籌辦單位趕緊討論要如何「應變」。

討論過程，不僅知名滷肉飯便當曾被提出，還有黨工建議全代會中午可吃烤乳豬或滷豬腳，但礙於經費與籌備時間不足，全代會現場空間也有管制，最後仍決定繼續吃鐵道便當，但要放排骨。

但也因全代會出席黨代表與列席人數總計約兩千人，便當發放究竟要方便的以縣市別一次發放，還是要出席黨代表憑出席證逐一兌換避免浪費，反引起負責籌辦的黨務系統負責人意見相左，最後仍決定循例以縣市別發放才解決。

便當 鐵道 美豬

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