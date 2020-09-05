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金馬影展群眾素材募集計畫 蔡總統：「我已經投稿了」

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導
今年的金馬影展發起一項「群眾素材募集計畫」活動，蔡英文總統稍早透過臉書說「我已經投稿了」。她並透露，在投稿的照片裡，她的攝影同仁捕捉到民主前輩與防疫夥伴「同框」的瞬間。這是台灣民主的日常，也是台灣之所以值得我們驕傲的原因。圖／翻攝自總統臉書。
今年的金馬影展發起一項「群眾素材募集計畫」活動，蔡英文總統稍早透過臉書說「我已經投稿了」。她並透露，在投稿的照片裡，她的攝影同仁捕捉到民主前輩與防疫夥伴「同框」的瞬間。這是台灣民主的日常，也是台灣之所以值得我們驕傲的原因。圖／翻攝自總統臉書。

今年的金馬影展發起一項「群眾素材募集計畫」活動，蔡英文總統稍早透過臉書說「我已經投稿了」。她並透露，在投稿的照片裡，她的攝影同仁捕捉到民主前輩與防疫夥伴「同框」的瞬間。這是台灣民主的日常，也是台灣之所以值得我們驕傲的原因。

蔡總統在臉書一開始提出一個問題：「對你來說，最能代表2020年的日常畫面是什麼？」

蔡總統說，今年的金馬影展 TGHFF 非常特別，他們發起「群眾素材募集計畫」，邀請大家投稿2020的日常畫面。不限器材設備、不分國籍語言，只要你願意，就可以參與。大家投稿的照片和影片，將由去年金馬獎得主加以設計和編排，最後呈現在今年金馬頒獎典禮的舞台上。這將是一次由所有人共同創作的金馬獎。

蔡總統表示，她已經投稿了，在她投稿的照片裡，她的攝影同仁捕捉到民主前輩與防疫夥伴「同框」的瞬間。這是台灣民主的日常，也是台灣之所以值得我們驕傲的原因。

蔡總統說，謝謝民主前輩，也謝謝防疫夥伴。不論世界如何變化，民主的光，都將繼續照亮著台灣。

攝影 語言 蔡英文

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