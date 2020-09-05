台美經濟對話 國民黨籲別將國家重要利益拱手讓人

針對可能於本月中下旬舉行的台美「經濟與商業對話」（Economic and Commercial Dialogue），媒體報導美方將派遣國務院高階官員來台主持，國民黨表示，支持我國在確保社會溝通、民意支持、食安無虞以及國內產業永續發展的條件下，與美國發展更緊密與互惠的經貿關係；面對亞太區域經濟合作的快速進展，中華民國必須與主要貿易夥伴達成自由貿易協議（FTA）或類似的經濟合作機制，否則被邊緣化的「溫水煮青蛙」情況將更加嚴重。

國民黨強調中華民國與美國合作的重要性，同時期盼民進黨政府務實面對國際與兩岸情勢，將對外政治與經貿政策合理化、多元化。

但國民黨質疑，民進黨政府專斷地開放美國含萊克多巴胺（瘦肉精）豬牛進口，卻未能換取與美國的自由貿易協議（FTA）或雙邊貿易協議（BTA）談判，而且民進黨政府四年多來已承諾或支付新台幣四千億元對美軍購費用，蔡英文總統亦放棄了兩岸關係，用盡全力跟隨美國「印太戰略」，稱台灣要「站在世界抵抗中國的最前線」，忽略了兵凶戰危，這樣的對外經貿談判策略不僅極為罕見而且絕對無法令人放心。

國民黨認為，台美之間自馬英九政府時期即有「貿易與投資架構協定」（TIFA）次長級協商管道，目前已停開近四年，顯示蔡政府與美國川普（Donald Trump）政府在經貿議題上的互動並不順暢。因此，國民黨質疑，台美雙邊「經濟與商業對話」，若將由國務院高層官員出面主持，而非經貿相關主管官員，這可能表示美國對外經貿主政單位對台美經貿談判並不熱衷。民進黨政府這次恐怕是「賠了夫人又折兵」，未來在談判中會繼續被川普政府「軟土深掘」；而且台美「經濟與商業對話」至多也是次長級層，難逃外界「新瓶裝舊酒」的議論。

國民黨呼籲社會各界應留意民進黨政府與美國「經濟與商業對話」的內容，因為此一對話平台中，美方所欲聚焦的優先議題清單在於科技和醫療產品供應（包括台自美進口藥價鬆綁）、投資和智慧財產權保護、基礎設施和能源部門合作，台灣在許多項目並不具有談判利基或優勢。

國民黨指出，未來川普政府在台美「經濟與商業對話」前，極可能以台灣對美國貿易大幅順差為由，當做為進行對話的另一條件，目前民進黨政府宣稱將採取擴大對美採購、深化供應鏈合作等可能做法，但民進黨也應該向台灣社會說明如何根留台灣，不會讓台灣的重要資金、人才流向美國。

國民黨批評，蔡英文總統自詡為是史上最會溝通與最謙卑的總統，卻屢屢在台美經貿等重要國家事務上罔顧民主與法治，更不事先對國內溝通協商，民進黨一黨獨大，已經變成不受控制的政治巨獸，唯有全民積極監督民進黨及其執政團隊的對美經貿談判，才能確保台灣市場的重要利益不致拱手讓人。