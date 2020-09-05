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蔡英文：感謝藥師共同締造販售實名制的歷史紀錄

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
蔡英文總統出席出席中華民國藥師公會全國聯合會40週年會慶晚宴。記者賴于榛／攝影
蔡英文總統出席出席中華民國藥師公會全國聯合會40週年會慶晚宴。記者賴于榛／攝影

加利科技拿陸製口罩混充口罩實名制口罩，引發民怨沸騰。蔡英文總統今表示，近日陸製混充口罩被發現就是新北市藥師公會發現後回報，也感謝藥師承受壓力投入發放口罩，共同締造販售實名制的歷史紀錄。

蔡總統、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中今出席中華民國藥師公會全國聯合會40週年會慶晚宴，會前蔡總統被問及是否會帶頭吃美豬，但因現場嘈雜，未多做回應。

蔡總統致詞時先邀請現場行政團隊與立委、議員等民意代表，起立感謝藥師朋友在防疫期間的投入，讓台灣在疫情嚴重之下，還能穩住，生活、經濟活動都如常。

蔡總統說，前幾天發生一件大家都不願意看到的事情，中國製的口罩混充口罩國家隊的口罩，就是新北市藥師公會第一時間通報，讓政府立刻接續追查，事實上，藥師經常是第一線傳遞正確用藥知識的人，任何不實、偽藥等狀況都是第一時間揭發，因此藥師是守護民眾用藥安全的尖兵。

對於藥師投入口罩發放，蔡總統表示，面對國際疫情嚴峻，但台灣疫情在全世界相對穩定，因為我國有非常有能量的國家隊，更有很多優秀、熱心人才都為大家貢獻、服務，尤其防疫期間，維持防疫戰備供應也是關鍵中的關鍵，因此感謝很多第一線藥師投入發放口罩工作，承受很多壓力、非常辛苦與忙碌，感謝藥師共同締造販售實名制的歷史紀錄。

蔡總統致詞時數度感謝藥師，最後則表示，未來疾病型態會以慢性為主，對於民眾用藥、照顧等等任務，以及無論是長照醫療、網路遠距醫療等品質提升都能持續投入、協助。

口罩 疫情 蔡英文

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