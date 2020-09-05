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與賴清德義民祭同台 鄭文燦：外界不要挑撥
桃園市長鄭文燦今天邀請副總統賴清德，參加平鎮褒忠祠舉辦的客家義民祭活動，賴在典禮上全程以客語致詞，祝福民眾身體健康、賺大錢，活動一結束，便快速搭車離去。兩人被外外界認為很可能是民進黨2024年角足總統大位的人選，鄭文燦被問到今天是否「王不見王」？他笑答，副總統見到市長，或市長見到副總統都很好，彼此很熟、很有默契，外界不要挑撥。
鄭文燦說，是自己主動邀請賴清德參加桃園市客家義民祭，原本賴的時間不許可，但調整了活動時間才促成。桃園是客家的第一庄，在客家文化振興，客家的亮點建設做得非常多，做為一個桃園市長讓客家文化走入生活，成為城市的亮點及文化傳統，希望邀請總統、副總統分別來參加客家活動，所以這場是主動邀請副總統參與。
他也強調，副總統見到市長，或市長見到副總統都很好，彼此很熟、很有默契，外界不要挑撥。對於兩人皆被點名為總統人選一事，他笑說，「代表我們都很好」。另外，他也說，蔡總統才剛就職，又遇到防疫跟經濟振興的挑戰，認為執政的責任是把當下的工作做好，就像自己當市長把桃園帶領好，有現在才有未來，現在討論2024都是媒體話題，重要的是把台灣顧好比教重要。
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