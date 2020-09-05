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綠營湧言會首辦青年營培訓年輕世代 今高雄開課辦3天

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（前）為湧言青年營開講。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁（前）為湧言青年營開講。記者楊濡嘉／攝影

民進黨「湧言會」首次推出的青年營「乘浪」，今天在高雄市開幕，高雄市長陳其邁、立法委員王定宇、林楚茵、趙天麟、新北市議員何博文、張志豪、台北市議員阮昭雄、高雄市議員李雅慧、林智鴻、陳致中、黃文益、黃秋媖、鄭孟洳等都到場參與，陳其邁擔任第一堂課的講師。 陳其邁表示這無關派系，他向來都支持青年相關活動。王定宇表示，青年營提供年輕學員參與公共政策的平台，而且「訓用合一」，公職人員會直接從學員中選用適當的人才，也會向其他公職推薦表現優秀的學員。

高雄市今天就有台灣基進和湧言基金會的青年營隊，擔任湧言會召集人的王定宇同時到兩邊營隊演講。湧言會決策委員之一的趙天麟說，這次營隊限額60人，受理報名一星期內就有200人報名，並有許多人上網要求增加名額，但最後還是維持60人。湧言青年營「乘浪」今天起舉辦3天。

王定宇說，營隊提供年輕世代一個討論公共政策的平台，60名學員分6組，抽籤決定代表國內那一個政黨，討論政策時要以那個政黨的思維、主張來發表，例如談美牛美豬進口，抽到統促黨的那組要用統促黨的論述參與討論，抽到民進黨的就要去思考民進黨的主張。

王定宇說，這個營隊的重要任務之一就是栽培人才，他在開幕致詞時已向學員講過，一定要盡量表現自己，因為在場的議員、立委都會注意學員的表現，看到合適的，會立即招募成為幕僚，他看到優秀的，也會向其他公職人員推薦。

王定宇表示，湧言會的青年營隊從高雄展開，與三立電視董事長林崑海完全沒有關係，是因為很多人住在高雄及附近，他的父親是高雄旗山人，民進黨市黨部主委是立委趙天麟、市長是陳其邁，高雄是很重要的地方，營隊先在高雄舉辦，也會規畫到中部、北部舉辦。

陳其邁今天跟學員分享自己從政經驗，他說大家對他失敗的事比較有興趣，所以會談「跌倒」的事。

今天下午，資深媒體人周玉蔻、鄭弘儀會到場與學員交流。

湧言基金會首辦青年營，提供訓用合一平台鼓勵年輕世代參與公共政策。記者楊濡嘉／攝影
湧言基金會首辦青年營，提供訓用合一平台鼓勵年輕世代參與公共政策。記者楊濡嘉／攝影

青年 王定宇 陳其邁

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