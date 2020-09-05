國人嗜吃豬雜碎標準非零檢出 吳秀梅：訂殘留量才安全

衛福部長陳時中今預告美豬各部位最大殘留容許值（MRL），豬隻訂定部位總計有四個部位，包含肌肉及脂（含皮）0.01ppm、肝臟0.04ppm、腎臟0.04ppm、及其他可食部位如（胃、腸、心臟、肺臟、舌頭、肚、腦、血等部位）0.01ppm，並強調國人坐月子多，愛吃腰子，腎臟標準比國際嚴苛。

食藥署長吳秀梅被問及，既然國人有坐月子的習慣，或是熱愛吃豬雜碎的習慣，這兩項標準應該要零檢出，才符合國人的需求。

吳秀梅回應，台灣現在已經開放萊劑美豬可進來，就算我國不制定內臟安全容許量，含萊劑豬雜碎還是有可能會進來，「尤其國外不吃，台灣吃，怎麼不進來？」台灣制訂容許量後，才能確保進來的內臟都有把關，只要不超標就是合格，國內未來會清楚標示產地，台灣的豬內臟是沒有萊劑，消費者可以自己決定要吃哪種豬，即使是吃到含有萊劑美豬都評估過，在這樣的最大殘留容許值下是安全的。