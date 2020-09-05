韋德齊離台 蔡總統：期待下次再見面可以看見彼此臉孔

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率領的參訪團，結束六天訪台行程在昨晚搭機離台，蔡英文總統上午透過臉書表示，她很感動韋德齊實現柯佳洛前議長（Jaroslav Kubera）訪台的遺願，讓台捷交流跨出重要的一步；期待下次再見面時，疫情已經平息，可以脫下口罩，看見彼此的臉孔。

蔡總統說，這幾天，韋德齊率領的訪團和台灣各界展開全面的交流，昨天也和美國、日本、歐盟的代表共同討論了重組供應鏈的布局。

蔡總統表示，前天，她在總統府追贈柯佳洛勳章表達最高的敬意，就如韋德齊所說，「他們此行，是將柯佳洛前議長的生命理念轉化成一種承諾。」未來，台灣一定會繼續跟捷克緊密交流，為共同的民主信念來努力。

蔡總統更指出，她也期待，下次和捷克的好朋友們再見面時，疫情已經平息，我們都可以脫下口罩，看見彼此的臉孔。歡迎常常來訪，也帶更多朋友一起來認識台灣。謝謝捷克的好朋友們，讓我們繼續深化台捷關係。