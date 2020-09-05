獨／專業分享瘦肉精也有事？部立醫院營養師藥師遭肉搜
蔡英文總統日前宣布開放含瘦肉精萊克多巴胺美豬進口，引發瘦肉精健康風險疑慮，中部有醫護人員爆料，衛福部施壓部包含南投、台南、彰化以及台中等部立醫院為瘦肉精背書。為此，衛福部長陳時中解釋，是透過醫師專業做分享，但還是有中部的醫院營養師、藥師因此遭肉搜，營養師、藥師很無奈，心情惡劣，基層員工為此抱不平「部長都說是專業分享，這樣還有事？」院方悄悄把官網中的有關於二人分享瘦肉精的照片與文字全數撤下，避免爭議。
蔡英文總統在上個月28日宣布，開放含瘦肉精萊克多巴胺美豬進口，中部傳出衛福部醫福會施壓包含南投、台南、彰化以及台中等部立醫院，事後衛福部長陳時中解釋，是透過醫師專業做分享，否認施壓。
衛福部長陳時中說，「施壓的部分沒有，我們確實有請醫院相關我們的部屬醫院，請他們不管是從這樣的一個，健康的觀點或營養的觀點，來跟大家來分享。」
有醫護人員私下透露，各部立醫院都有針對瘦肉精萊克多胺專業分享，不懂為何同醫院的營養師、藥師雙雙遭到肉搜，在網路上飽受反對瘦肉精的網友謾罵、攻擊，真的是很無辜，醫院也怕引起事端，悄悄的撤下官網的相關的文章。
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