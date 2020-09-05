民眾黨插旗東部頻挖藍牆角？柯文哲：好的人才都要招募

民眾黨拓展東部版圖，黨籍不分區立委邱臣遠繼7月成立宜蘭服務處後，今天再在花蓮成立服務處，兩地服務處主任都曾是國民黨人士，引發「挖藍營牆角」聯想。黨主席柯文哲說，民眾黨是新興政黨，好的人才都會招募。

邱臣遠宜蘭服務處，由曾任國民黨宜蘭縣黨部副主委的李偉華擔任主任，今天成立的花蓮服務處，則由前國民黨議員趙世源擔重任，雖然趙世源離開政壇已有一段時間，但宜、花兩名服務處要角都從藍營出走，引起外界不同解讀。

柯文哲今天被問到此事時說，民眾黨是新興政黨，人員來自四面八方，好的人才我們都會招募，不會預想是來自國民黨還是民進黨，他認為，民眾黨自詡是超越藍綠的力量，這樣才是正確的態度。

對於民眾黨近日進軍基層選舉不太順利，柯坦言，政治還是有現實面，要跟地方接地氣，所以選舉失敗後，民眾黨很快在台灣各地設立服務處，這也顯現出民眾黨是很誠懇面對缺點，再逐一改進的政黨，他也說，失敗不是壞事，可以有改革、改進的動力。

至於服務處成立之後，未來是否不會缺席花蓮選舉？柯文哲說，政黨是透過選舉方式推薦人才，但是他覺得應該先培養人才，「就像考試一樣，應該是先讀書才去參加考試，如果書都不念，直接參加考試也沒有用」，最重要的是建立黨的名聲和品牌價值、人才招募，也會努力札實做好地方工作。