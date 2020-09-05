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每天催江啟臣借錢 邱大展：國民黨到年底資金缺1.2億

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨9月份財務再出現缺口，行管會主委邱大展今表示，到年底最起碼要借1億元，再加上前陣子高雄市長補選，這一陣子突然推動反美豬、反鐵籠公投等，也需要一點經費，若能借到1.2億元會更保險，現在每天催主席江啟臣去借錢。

至於黨公職分攤金收取狀況，邱大展說，最近江啟臣有呼籲，繳的比較多，中央黨公職中非義務職部分，總目標金額6330萬元（含黨義務職約1.2億元）中繳三、四成應該有，但仍希望年底前大家能共體時艱。

而地方部分，邱大展表示，金額地方統計它還不清楚，但最近黨代表座談都去呼籲，希望能夠有所改進，且很多地方黨部主委是議長，議員繳的意願比較高一點。

邱大展也提到，一年比較正常的收入大概就是2.3億元政黨補助款，若扣掉中央黨部一年4600萬元租金，加上地方黨部總共7900萬，經費所剩無幾，也因此中央黨部像是青年團等部分組織10月將搬到國民黨智庫。

邱大展說，以前國民黨人這麼多用這麼大的空間，現在人這麼少還用這麼大空間其實有點浪費，與其將錢花在辦公空間租金，不如盡量節省，多請幾個人，黨內青年組織要做一個統整。

至於地方，邱大展說，老百姓有陳情還是要找議員，很多地方黨部可跟議員服務處結合，9月底以前會把地方黨部、區黨部、聯絡處做一個盤整，希望把租金節省下來。

邱大展表示，國民黨雖去年財務結算結果虧損將近1.4億元，但整體資產還有約217億元，只是如中投、被查封不動產等很多都被凍結，可用僅剩6億多，最大一筆就是各地黨部辦公室租金與和黨產會訴訟攻防的律師費墊付款等。

邱大展 國民黨 江啟臣

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