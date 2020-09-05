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外交部：今年APEC業務研習營超過百人參訓 圓滿結訓

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導

外交部今天表示，為培育參與亞太經濟合作（APEC）的人才，外交部委託台灣經濟研究院APEC研究中心舉辦「2020年APEC業務研習營」，共有超過百人參訓，3日圓滿落幕。

外交部表示，研習營於9月2日至3日舉辦，邀集各部會負責APEC業務人員，就參與APEC會議的實務經驗進行交流及分享，今年研習營特別邀請曾經擔任APEC資深官員的外交部主秘徐儷文及今年APEC主辦經濟體馬來西亞駐台代表何瑞萍擔任開幕致詞貴賓。

外交部表示，APEC是我國以正式會員身分參加的重要經貿論壇，對我國與其他20個會員共同推動亞太地區的經貿整合，以及制度、政策、基礎建設與數位經濟的連結，十分重要，至今年8月31日止，我國公、私部門已參與超過96場次。

外交部表示，今年我國各部會雖忙於防疫，仍然積極在APEC提案協助開發中會員進行能力建構，其中有15項計畫獲得APEC補助，在21個會員中排名第2，成績亮眼。另外，我國目前計有14位優秀人才在APEC擔任工作小組層級的正、副主席職務，有助培養國人主導國際重要議題發展方向的能力。

外交部表示，希望透過舉辦APEC業務研習營，傳承參與國際組織的經驗，同時凝聚團隊向心力，讓參訓人員個人的能力建構能有效轉化為國家整體的能力建構，持續累積我國擴大國際參與及提升國際能見度的實力。

APEC 外交部

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