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軍公教退撫基金明年起調高1% 公務員提撥率三年後15%

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
銓敘部今天表示，軍公教人員退撫基金從明年1月1日起調高1%。圖／取自銓敘部臉書
銓敘部今天表示，軍公教人員退撫基金從明年1月1日起調高1%。圖／取自銓敘部臉書

銓敘部今天表示，軍公教人員退撫基金從明年1月1日起調高1%，公務人員退撫基金提撥費率將從現行12%分3年調整，至2024年調高至15%。

銓敘部在臉書專頁表示，銓敘部今天函下達，考試院行政院已於8月28日會同釐訂公告，公務人員退撫基金提撥費率自明年1月1日起，從現行12%，每年調高1%，分3年調整，至112年調高至15%；軍教人員提撥費率部分，亦經行政院、考試院於同日公告，同步調整。

銓敘部表示，軍公教人員退撫基金歷來都沒有照精算最適提撥費率（指收支平衡應提撥之費率）足額提撥，這次調整主要根據退撫基金第7次精算結果，公務人員、教育人員和軍職人員最適提撥費率分別應為26.27%、30.24%及12.34%，與現行提撥費率12%，仍然存在一定差距，經過考試院、行政院依法制程序會同釐訂公告調整，以逐步健全退撫基金財務安全。

行政院 考試院 軍公教

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