北市消保官:Carry mask實名制口罩換貨期限至9月11日止
有關加利科技有限公司疑以陸製口罩混充台製醫用口罩一案，北市政府今日由法務局消保官及衛生局邀集業者，就消費者所購買非實名制口罩研議後續退款處理方式，業者承諾將於公司官網公告詳細退款流程及細節，9月9日起為期1個月開放民眾辦理退款，並提供處理窗口專線02-26191377。
北市府衛生局指出，如民眾從實名制口罩配銷藥局或健康服務中心買到印製「Carry mask」的口罩，可依指揮中心公布之方案換貨，期限至9月11日。
北市府消保官指出，就非實名制購買印有「Carry mask」之盒裝口罩，加利公司承諾消費者可就原購買通路(盤商、藥局或網路平台)進行退款，公司後續會對盤商或通路處理退款。另於新北市八里廠現場購買的消費者，則須攜帶發票及產品回原購買地點，以實際片數每片5元退款。
此外，加利公司表示，其印製「Made In Taiwan」字樣的盒裝口罩為台灣機台所生產，倘若消費者仍欲辦理退貨，則須檢附購買憑證及原「加利紙盒外包裝」，因紙盒包裝多達10餘款，故須親持上開資料向八里廠辦理退貨。
新北市八里廠(新北市八里區下罟子福德新村9 號)開放現場退貨時間為9月9日起至10月8日止(10月1日至10月4日除外)；周一至周五上午8時30分至12時；下午13時至17時及周六上午8時30分至12時。
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