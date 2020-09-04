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加利稱大廠不做害他們加量 指揮中心：胡說
加利科技購買中國工業級口罩混充醫用口罩，負責人林明進稱工廠曾數次反應負荷量太大，都沒獲得回應，才進口進工業級口罩，同時也批評鶯歌與高雄有二家大型國家隊，繳不出貨讓小廠必須分擔更多。中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤表示，根本沒有這回事，加利完全只繳應交口罩量，沒有多繳也沒有少繳，不解為何還要攻擊同業，此舉反而會讓他沒有朋友。
蔡壽洤表示，根本沒有像加利所說的有大廠跟小廠之分，每一個廠就是依照產能，提交可以供貨給國家的量，像是加利經過計算就是占整體的口罩產能2.3％，因此經過計算日產19萬片給政府，月產就是570萬片。
蔡壽洤表示，加利自從六月起，國家採定額徵收時，六月就是依規定繳交570萬片、七月540萬片、八月570萬片，七月的量比平常少，是因為紡研所有重新計算廠商的供貨量，因此該月有替加利調降上交的口罩。
蔡壽洤表示，加利也沒有多交，也不用去攻擊同業，攻擊別人，他就是面對問題就對了，若是他這樣去亂攻擊人，這樣下去會沒有朋友，各界也不該隨他起舞，真的是在胡說八道。
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