台美日歐重組供應鏈論壇 吳釗燮：台灣是最可靠的夥伴

外交部長吳釗燮今天表示，現在是改變產業結構的時刻，未來台灣將與理念相近國家建立互惠產業連結，拒絕脅迫、剝削與擴張主義；從全球防疫期間關鍵醫療物資嚴重短缺的情況來看，相信大家會同意供應鏈安全的確就是國家安全，他保證在民主世界裡找不到像台灣這樣誠懇且堅定的夥伴，「台灣是各位最可靠的夥伴，我們也一次又一次地展現我們遵守全球標準及依循國際規範的堅實承諾及決心」。

外交部、經濟部、外貿協會、美國在台協會（AIT）、歐洲經貿辦事處及日本台灣交流協會，今天共同舉辦「重組供應鏈：促進理念相近夥伴間之韌性論壇」，AIT處長酈英傑、歐洲經貿辦事處處長高哲夫、日本台灣交流協會代表泉裕泰以及外貿協會董事長黃志芳致詞，正在台灣訪問的捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）也出席論壇並致詞。

吳釗燮說，今天舉辦供應鏈重組的論壇時間點再恰當不過，新冠肺炎疫情暴露了過度仰賴單一國家或供應商提供關鍵醫療物資或藥品的風險，許多國家開始思考一個關鍵問題，如果在疫情爆發時，醫療物資被當成武器或政治籌碼，那麼在危急時刻，當國家的策略性產業與關鍵基礎設施受到他國控制時，會發生什麼事？「尤其如果那個國家不尊重法治、自由、民主與公開透明等價值，又該如何應對？」

韋德齊致詞時表示，他此行聽說捷克啤酒在台灣很受歡迎，而捷克啤酒受到歡迎不只是因為口味好，還有供應鏈因素，供應鏈應納入品質和安全考量，要靠合作才能達成，而國家應該負責任，過度仰賴會有很大風險，共同合作才能捍衛民主自由。

酈英傑說，在邁向更加永續的全球經濟的路途上，台灣是可靠的夥伴這件事是無庸置疑的，過去八個月來，AIT持續和台灣政府、產業等各界討論，研究美台在供應鏈重組的議題上可以如何合作；台灣已位於本區域高科技供應鏈的中心，過去30多年來，台灣公司也是協助中國大陸發展資通訊和其他供應鏈的業界主力， 但相較於中國公司，台灣公司遵守法治，並堅持保護智慧財產權。