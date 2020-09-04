口罩沒「MIT」該不會是大陸製？金門縣府：不一定會印

新北市傳出有藥局發現郵局配送來的實名制口罩竟混有「大陸製」，消息一出，引起關注，今天不少民眾都拿起口罩，仔細端詳，竟然發現沒有「MIT」的字樣，懷疑是不是大陸製的，紛紛打電話向縣衛生局詢問。金門縣衛生局傍晚表示，該批問題口罩，經查未配送到金門；另實名制醫用口罩不一定都有「MIT」。

金門縣衛生局表示，「口罩國家隊」加利科技公司進口陸製非醫用口罩混充醫用口罩，部分流入實名制通路，民眾擔心在實名制口罩通路買的沒有「MIT」鋼印口罩，是不是有問題。食藥署說明，目前醫用口罩沒有強制規定打上「MIT鋼印」，到實名制口罩1.0藥局或衛生所買到的實名制醫用口罩不一定都有「MIT」，也就是說，實名制口罩不管有沒有「MIT」、及打上其他鋼印文字或沒有鋼印都OK。