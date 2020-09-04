【重磅快評】陳時中的五四三與蔡政府應盡的把關責任

口罩國家隊之一的加利公司被踢爆八月間進口337萬多片大陸製口罩，混充國產醫用口罩進入實名制通路，發送地點遍及雙北及宜蘭，不僅震驚社會，也讓蔡政府引以為傲的口罩國家隊蒙塵，自總統以降，大官們搶撂重話怒批；只是蔡政府可能不理解，國人不會因大官們很會撂狠話就感覺「有政府，請安心」，只有真正做好把關，才能讓民眾安心。

加利公司以陸製口罩混入實名制通路，蔡總統昨晚在臉書保證絕對查辦到底，確保防疫沒有破口；行政院長蘇貞昌今天加碼批評業者有自產口罩在市面販售，可見行有餘力，甚至經濟部多給的原料也都有用完，就算真的遇到狀況也都沒反映，被查到了才哀哀叫，這不但是詐欺也違反藥事法，接著他又在臉書追罵「不是一句踢出國家隊就能善了」。

經濟部長王美花也譴責業者做錯了，指責別人還要怪東怪西，是害群之馬，害到國家隊長期營造的榮譽感。陳時中更說加利違法在先，還稱違法的口罩防護效率優於醫療口罩，講這些五四三沒意義。

加利公司以陸製口罩混入實名制通路遭法辦是咎由自取，但業者在媒體前握著拳頭既認錯又抱怨，不吐不快的爆料內容讓蔡政府很不開心，以至從總統到部長都要譴責一番才行，非把業者罵臭不可，甚至在陳時中的口中，只要是在大陸製造的口罩都成了「違法口罩」。

不過，君子不以人廢言，加利公司業者雖然做錯事、犯了法，但未必都說謊，蔡政府一向擅長打假，此時更應發揮「打假」的精神，一一戳破業者的爆料，讓事實和證據說話，這可比大官們組成「快打國家隊」或動輒用社維法來打假，更能讓人民信服，不是嗎？

整理一下業者的「爆料」有五個重點：一、空白紙簽名變成同意書。二、曾向中央反映但沒得到回應。三、兩間大型國家隊不按照負責的量繳交，機台不均。四、有國家隊把品質不佳的口罩混入，害其他廠家要負擔更多。五、還有其他業者也進口大陸口罩混入實名制通路。

坦白說，這些爆料確實聳動，難怪蔡政府要卯足勁來反擊，高官們動口不動手，檢調動手不動口 ，下午即發動搜索約談，看來，業者因為話太多，這次恐怕要被剝好幾層皮；但是，大官們與其逞口舌之快，不如好好說明，像下午指揮中心公布合約，不添油加醋加情緒，這樣不是很好嗎？

最不好的示範要算是指揮官陳時中了，昨天才說加利三月就被查獲罰款，如今成了累犯真的不應該云云；問題是，半年來指揮中心又盡了什麼把關的責任嗎？要不是新北藥師發現簡體字標籤並舉報，誰會知道國家隊早已出了問題？

上午陳時中一口咬定大陸進口口罩是違法口罩，這筆帳就是要算在業者頭上，下午指揮中心說已派人比對52家廠商，如果進口數量過高就會進行調查，言下之意，又好像進口大陸口罩不一定違法，只要數量不要太多？這其中的標準及依據又在那裡？難道都是陳時中說了算？