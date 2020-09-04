快訊

勞保年改方向曝光 月領金額恐少2.5～3成

台灣人善不善良？一個香港新移民的街頭體驗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】陳時中的五四三與蔡政府應盡的把關責任

聯合報 / 主筆室
衛福部長陳時中批加利犯法在先，後續強調品質佳，已經嚴重破壞國人對國家隊的信心，「不要在那邊五四三」。記者陳雨鑫／攝影
衛福部長陳時中批加利犯法在先，後續強調品質佳，已經嚴重破壞國人對國家隊的信心，「不要在那邊五四三」。記者陳雨鑫／攝影

口罩國家隊之一的加利公司被踢爆八月間進口337萬多片大陸製口罩，混充國產醫用口罩進入實名制通路，發送地點遍及雙北及宜蘭，不僅震驚社會，也讓蔡政府引以為傲的口罩國家隊蒙塵，自總統以降，大官們搶撂重話怒批；只是蔡政府可能不理解，國人不會因大官們很會撂狠話就感覺「有政府，請安心」，只有真正做好把關，才能讓民眾安心。          

加利公司以陸製口罩混入實名制通路，蔡總統昨晚在臉書保證絕對查辦到底，確保防疫沒有破口；行政院長蘇貞昌今天加碼批評業者有自產口罩在市面販售，可見行有餘力，甚至經濟部多給的原料也都有用完，就算真的遇到狀況也都沒反映，被查到了才哀哀叫，這不但是詐欺也違反藥事法，接著他又在臉書追罵「不是一句踢出國家隊就能善了」。

經濟部長王美花也譴責業者做錯了，指責別人還要怪東怪西，是害群之馬，害到國家隊長期營造的榮譽感。陳時中更說加利違法在先，還稱違法的口罩防護效率優於醫療口罩，講這些五四三沒意義。 

加利公司以陸製口罩混入實名制通路遭法辦是咎由自取，但業者在媒體前握著拳頭既認錯又抱怨，不吐不快的爆料內容讓蔡政府很不開心，以至從總統到部長都要譴責一番才行，非把業者罵臭不可，甚至在陳時中的口中，只要是在大陸製造的口罩都成了「違法口罩」。

不過，君子不以人廢言，加利公司業者雖然做錯事、犯了法，但未必都說謊，蔡政府一向擅長打假，此時更應發揮「打假」的精神，一一戳破業者的爆料，讓事實和證據說話，這可比大官們組成「快打國家隊」或動輒用社維法來打假，更能讓人民信服，不是嗎？

整理一下業者的「爆料」有五個重點：一、空白紙簽名變成同意書。二、曾向中央反映但沒得到回應。三、兩間大型國家隊不按照負責的量繳交，機台不均。四、有國家隊把品質不佳的口罩混入，害其他廠家要負擔更多。五、還有其他業者也進口大陸口罩混入實名制通路。

坦白說，這些爆料確實聳動，難怪蔡政府要卯足勁來反擊，高官們動口不動手，檢調動手不動口 ，下午即發動搜索約談，看來，業者因為話太多，這次恐怕要被剝好幾層皮；但是，大官們與其逞口舌之快，不如好好說明，像下午指揮中心公布合約，不添油加醋加情緒，這樣不是很好嗎？

最不好的示範要算是指揮官陳時中了，昨天才說加利三月就被查獲罰款，如今成了累犯真的不應該云云；問題是，半年來指揮中心又盡了什麼把關的責任嗎？要不是新北藥師發現簡體字標籤並舉報，誰會知道國家隊早已出了問題？

上午陳時中一口咬定大陸進口口罩是違法口罩，這筆帳就是要算在業者頭上，下午指揮中心說已派人比對52家廠商，如果進口數量過高就會進行調查，言下之意，又好像進口大陸口罩不一定違法，只要數量不要太多？這其中的標準及依據又在那裡？難道都是陳時中說了算？

口罩 加利 陳時中

延伸閱讀

美豬殘留值今晚公布？ 陳時中：有結論一定講

加利怨產量壓力大 陳時中：應溝通而非先違法再說

陳時中要加利科技「違法別講五四」 老闆避談不回應

MIT口罩蒙陰影 陳時中盼海關攔截問題口罩通報聯繫

相關新聞

國慶主視覺沒中華民國？內政部：有完整搭配 有國旗

今年國慶主視覺設計曝光，凸顯台灣驕傲，但沒有中華民國四個字。內政部政務次長陳宗彥表示，近幾年的主視覺圖樣皆沒有國旗，但請...

國慶主視覺凸顯2020台灣驕傲 獨缺中華民國

今年國慶主視覺設計曝光，國慶概念為「多元聲音」， 主視覺為「民主台灣 自信前行」，以民主為主題，金色和橘色代表民主榮耀和...

【重磅快評】陳時中的五四三與蔡政府應盡的把關責任

口罩國家隊之一的加利公司被踢爆八月間進口337萬多片大陸製口罩，混充國產醫用口罩進入實名制通路，發送地點遍及雙北及宜蘭，...

台美日歐鞏固供應鏈聯合聲明 確保供應鏈不受政治脅迫

外交部、經濟部、外貿協會、美國在台協會（AIT）、歐洲經貿辦事處及日本台灣交流協會，今天共同舉辦重組供應鏈論壇，會中發表...

民進黨反擊國民黨 無理的謾罵不是解決問題之道

針對國民黨今天批評「蔡政府連口罩都管不好，能管好瘦肉精美豬？」民進黨發言人顏若芳表示，現在當務之急，應是徹查不法的情事，...

吳敦義挺王金平參加海峽論壇 「政府沒資格阻撓」

前立法院院長王金平傳出可能率團代表國民黨出席即將在大陸廈門舉辦的「海峽論壇」，陸委會對此有意見。國民黨前主席吳敦義今天在...

經濟不好 總統滿意度卻有七成？民調趨勢受疫情影響

肺炎疫情與政府應對成為全世界關注的焦點，而台灣至今成功抵抗病毒也使得總統滿意度極高，具體顯示在各家民調數字上。但同樣由於疫情衝擊，一個重要的民意正悄悄地改變中——民眾對於國家經濟的看法。

「來台灣就像回家」 荷蘭新任駐台代表想更認識台灣

荷蘭在台辦事處新任代表譚敬南（Guido Tielman）今天表示，他完成了居家檢疫，現在終於出關到辦公室加入團隊運作，...

王金平代表國民黨參加海峽論壇？ 江啟臣：還在討論中

中國大陸將於9月中舉辦「海峽論壇」，國民黨傳出將派立法院前院長王金平與黨秘書長李乾龍率團前往廈門參加。國民黨主席江啟臣上...

杜絕權勢性侵 范雲將提案修法拉高刑度

民進黨立委范雲今天表示，近來發生多起權勢性侵害案件，但目前適用的刑法第228條刑度明顯低於其他性侵害罪，樣態也不夠完整，...

傳帶團參加海峽論壇 王金平：會和黨討論決定

報載前立法院長王金平將帶領百人赴廈門參加「海峽論壇」，遭質疑可能違反國安五法等。他今天表示，行程還要和國民黨研究，尚未最...

窮追蔡「論文門」 彭文正：就算裝葉克膜也要追

媒體人彭文正今天表示，自己和台大法律系名譽教授賀德芬等人，因為質疑蔡英文總統的博士論文真實性，而被蔡告上法庭，到今天已滿...

熱門新聞

美豬是前金、後謝？ 孫大千：傷人民健康其他何用？

美豬吃一輩子沒事？陳佩琪嗆陳時中：辛酸！要有風骨

民進黨反虧國民黨 問美牛換到什麼卻啞口無言

陳菊：被害者正義很重要 但死刑犯生命也只有一次

布拉格市長：我是台北人 這不只是宣示還是事實

女台商赴日工作不適 就醫症狀改善仍帶新冠肺炎返國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。