台美日歐鞏固供應鏈聯合聲明 確保供應鏈不受政治脅迫

外交部、經濟部、外貿協會、美國在台協會（AIT）、歐洲經貿辦事處及日本台灣交流協會，今天共同舉辦重組供應鏈論壇，會中發表聯合聲明，隨著新冠肺炎疫情持續蔓延，以及地緣政治的不確定性持續衝擊全球供應鏈，AIT及外貿協會將強化供應鏈重組及韌性的諮商及合作，特別是在資通訊和醫療領域。

外交部、AIT等單位今天共同舉辦「重組供應鏈：促進理念相近夥伴間之韌性論壇」，正在台灣訪問的捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）也出席論壇並致詞。

論壇會上發表鞏固供應鏈的聯合聲明，AIT及外貿協會將強化供應鏈重組及韌性的諮商及合作，特別是在資通訊和醫療領域，這個夥伴關係將聚焦於鼓勵合作夥伴將供應鏈部局於離本國或理念相近經濟體附近的位置，與理念相近的夥伴攜手合作，根據共享價值、標準及最佳做法發展新的供應鏈，以建立能應對危機的供應鏈網路，以及確保供應鏈的安全，不受政治的脅迫。

為了加強夥伴關係，將在多方面進行合作，包括增加台灣內外舉辦會議的頻率和規模並擴大討論範圍，協調線上代表團或派遣代表團實際到訪第三國，以協助供應鏈的重組，在理念相近的優先區域強化供應鏈的韌性，例如印度、東協，及捷克、匈牙利、波蘭及斯洛伐克等維斯格勒四國集團，這將同時鞏固台灣的新南向政策和美國的印太戰略。