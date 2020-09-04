國慶主視覺沒中華民國？內政部：有完整搭配 有國旗
今年國慶主視覺設計曝光，凸顯台灣驕傲，但沒有中華民國四個字。內政部政務次長陳宗彥表示，近幾年的主視覺圖樣皆沒有國旗，但請大家放心，國旗絕對不會在國慶典禮上不見，這僅是主視覺圖樣，在整體視覺系統設計時，包括提袋、證件、邀請卡，網站上都會搭配上國旗與慶祝中華民國109年國慶字樣，會有完整搭配。
在國慶主視覺部分，陳宗彥指出，今年國慶是以「民主台灣．自信前行 2020 Proud of Taiwan」為主題，以聲波線條為設計核心，配色部分橘色代表陽光跟希望，金色代表土地與榮耀，綠色代表冷靜與理性，紫色代表沉穩與高貴。
陳宗彥指出，今年國慶大會首次開放民眾現場觀禮，限量500名，將於9月7日12時至13日24時國慶官網開放線上報名，報名網址會在7日上午於「中華民國讚國慶」臉書粉絲頁公布，預計18日就會通知獲選民眾，歡迎民眾10月10日當天到現場欣賞國慶大典。
對於國慶典禮的防疫措施，陳宗彥表示，當天入場會採實名制，也會提供口罩等防疫用品，並且會將座位間距拉開至30公分，降低可能的傳染風險。
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