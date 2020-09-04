吳敦義挺王金平參加海峽論壇 「政府沒資格阻撓」

前立法院院長王金平傳出可能率團代表國民黨出席即將在大陸廈門舉辦的「海峽論壇」，陸委會對此有意見。國民黨前主席吳敦義今天在高雄田寮日月禪寺祝壽時表示，王金平是「自由人」，不受「國家機密保護法」限制，蔡政府沒有資格阻撓，這沒道理。

中國國務院舉辦的「海峽論壇」因疫情緣故延期，傳出國民黨將由前立法院長王金平率團參加，陸委會昨發聲明，禁止中央機關人員參與，也不樂見地方政府、團體參加。曾任國民黨前主席的前副總統吳敦義今天中午到高雄，不認同民進黨政府說法。

吳敦義受訪表示，「國家機密保護法」有相關限制，可是王金平並不在禁制範圍內，因為它規定得很清楚，「總統、副總統、總統府秘書長、行政院正院長、行政院副院長、行政院秘書長」，凡是核定過國家「極機密」跟「絕對機密」的首長這些人受限。

吳敦義說，王金平並不在約束範圍之內，蔡英文應該沒資格、沒有權力、也沒有必要去干涉王金平；王是自由人，要去大陸是自由自在的行為，不是專制政權有什麼資格可以制止，王金平曾是國會議員與議長，沒有批過絕對機密與極機密，完全不受此法影響，蔡沒有資格阻撓、這沒道理。