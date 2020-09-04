「來台灣就像回家」 荷蘭新任駐台代表想更認識台灣

荷蘭在台辦事處新任代表譚敬南（Guido Tielman）今天表示，他完成了居家檢疫，現在終於出關到辦公室加入團隊運作，他很興奮能夠進一步認識台灣，而他大約30年前曾在台灣擔任交換學生，對於到台灣赴任，他說「就像回家一樣」。

荷蘭在台辦事處在臉書發布譚敬南的問候，譚敬南說，他和太太羅莉亭及一歲的兒子譚天豹8月16日抵達台灣，很感謝相關單位，協助他們完成新冠肺炎檢驗，結果是陰性，以及完成14天的居家檢疫，他們現在終於出關了，很高興到辦公室加入團隊，很也興奮能進一步認識台灣，他們很期待能夠探索台灣的各種登山步道，向網友徵求推薦。

譚敬南說，來台灣對他來說就像回家一樣，因為他1991年至1992年在台灣大學當交換學生，後來也在荷蘭辦事處服務了三年。

譚敬南說，他很期待繼續發展前任代表紀維德和整個荷蘭辦事處團隊打下的基礎，「沒在怕的啦」，將會繼續在努力發展在他抵達之前就著重的領域，促進台荷在永續貿易、雙邊投資、循環經濟、文化等很多很多領域上的合作。

根據荷蘭辦事處資料，譚敬南1992年至1995年曾在荷蘭貿易暨投資辦事處擔任經濟專員，之後曾派駐北京荷蘭大使館、比利時布魯塞爾、重慶荷蘭總領事館、印度孟買荷蘭總領事館。

譚敬南畢業於萊頓大學漢學系，取得碩士學位後獲得獎學金，到台大政治系就讀，之後到荷蘭辦事處擔任經濟專員，他來台灣擔任代表前，任職荷蘭駐歐盟總部、北馬其頓等單位，也在荷蘭海牙有多次工作經驗，主要累積的專業長才歐盟相關議題，並在亞洲地區促進貿易投資；妻子羅莉亭是拉脫維亞籍，兒子譚天豹去年在孟買出生，他們喜愛旅遊，特別熱衷爬山。