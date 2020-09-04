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國慶主視覺凸顯2020台灣驕傲 獨缺中華民國

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
「中華民國 讚國慶」臉書粉絲頁曝光今年的國慶主視覺設計。圖/取自「中華民國 讚國慶」臉書粉絲頁
「中華民國 讚國慶」臉書粉絲頁曝光今年的國慶主視覺設計。圖/取自「中華民國 讚國慶」臉書粉絲頁

今年國慶主視覺設計曝光，國慶概念為「多元聲音」， 主視覺為「民主台灣 自信前行」，以民主為主題，金色和橘色代表民主榮耀和人民的親切，綠色和紫色代表理性溝通對話。不過今年的主視覺圖如同去年，凸顯台灣驕傲，卻沒有中華民國四個字。

「中華民國 讚國慶」臉書粉絲頁曝光今年的國慶主視覺設計，表示主色的榮耀金和溫暖橘展露中華民國這片土地的民主榮耀，和台灣人的熱情親切，輔色的沉著湖水綠、優雅紫顯現彼此理性溝通對話，齊心協力面對外來考驗，生活上每刻聲音雖不盡相同，但很可以沒有恐懼的表達，「這些多元聲波交錯，正是我們的民主自由，因為多元、因為包容更能大步向前，民主台灣，自信前行，2020 Proud of Taiwan」。

慶籌會秘書長陳宗彥下午將舉行記者會說明，今年國慶大會將首次開放一般民眾報名，將抽出500位入場觀禮。

國慶 中華民國

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