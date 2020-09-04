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杜絕權勢性侵 范雲將提案修法拉高刑度

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委范雲（中）表示，將提案修法拉高權勢性侵刑度。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立委范雲（中）表示，將提案修法拉高權勢性侵刑度。記者蔡晉宇／攝影

民進黨立委范雲今天表示，近來發生多起權勢性侵害案件，但目前適用的刑法第228條刑度明顯低於其他性侵害罪，樣態也不夠完整，將提案修法保護被害人。勵馨基金會執行長王玥好呼籲，要在權勢關係的樣態中新增求職、信仰等樣態，擴大法律適用範圍，以建立更周全的保護。

范雲表示，權勢性侵害現行刑度只有「六月以上五年以下有期徒刑」，低於其他性侵害罪的「三年以上十年以下有期徒刑」，因此成為加害人利用來脫逃更重刑罰的途徑，是刑法性自主罪章的漏洞。

范雲說，過去法院判例指出，這是因為這類受害者還有「衡量利害之自主意識空間」，但近年愈來愈多用生命泣訴的案例可以看出，受害者在公務、監護、訓練、救濟、扶助等權勢關係下，所謂的自主空間常常只是表面上存在，實有修法必要。

范雲提出刑法第228條的修法版本，除了拉齊刑度上限，也新增求職、信仰兩種關係，以及指導、運用兩種型態，讓邪教少龍仙女班、教練對選手、補習班老師對學生、機構主管員工運用志工等狀況都更明確能夠適用，接住每個受害者。

王玥好表示，過於社會上談論被害人有沒有反抗的空間，卻忽視了無形的權勢，反而會對被害人造成了實質箝制；未來除了修法，更應看見被害人的主體性，不應以任何形式將性侵害犯罪的責任施加於被害人身上，以打破責備被害人的社會慣性。

性侵 范雲 信仰

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