藍質疑口罩出包美豬怎管？ 蘇：請支持政府嚴格把關

口罩國家隊爆出陸製口罩混充，國民黨今舉行「口罩已混充，蔡政府能管好瘦肉精美豬？」記者會質疑政府管控能力。行政院長蘇貞昌則表示，請大家支持政府嚴格把關，一起努力。

蘇貞昌今參訪國立台灣博物館時指出，過去這段期間，政府嚴格把關，台灣是世界最安全的地方，中國非洲豬瘟出來時，周邊國家都淪陷，只有台灣守得好；新冠肺炎疫情，全世界2500萬人確診、85萬人死亡的此刻，台灣防疫也好，大家都可以看到美國衛生部長阿查爾與捷克參議院院長韋德齊也來祝福，政府對台灣有信心，請大家支持政府嚴格把關，一起努力，各方面都不許破壞。

至於藍營要推食安公投，蘇貞昌表示，昨天院會已明白要求，美豬進口要嚴格標示、嚴查嚴管，且台灣豬品質最好，外國豬進口幾十年，都不是台灣的對手，政府會明白標示、守護產品安全，也會照顧產業，豬農其實對台灣豬也都有信心，希望政府明白標示，讓民眾清楚選擇。