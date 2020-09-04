快訊

加利混裝陸製流入實名制 經銷商：8/11後混裝退貨

網友心酸怨：家裡口罩庫存好多加利 陸製字體差異曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍質疑口罩出包美豬怎管？ 蘇：請支持政府嚴格把關

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。記者賴于榛／攝影
行政院長蘇貞昌。記者賴于榛／攝影

口罩國家隊爆出陸製口罩混充，國民黨今舉行「口罩已混充，蔡政府能管好瘦肉精美豬？」記者會質疑政府管控能力。行政院長蘇貞昌則表示，請大家支持政府嚴格把關，一起努力。

蘇貞昌今參訪國立台灣博物館時指出，過去這段期間，政府嚴格把關，台灣是世界最安全的地方，中國非洲豬瘟出來時，周邊國家都淪陷，只有台灣守得好；新冠肺炎疫情，全世界2500萬人確診、85萬人死亡的此刻，台灣防疫也好，大家都可以看到美國衛生部長阿查爾與捷克參議院院長韋德齊也來祝福，政府對台灣有信心，請大家支持政府嚴格把關，一起努力，各方面都不許破壞。

至於藍營要推食安公投，蘇貞昌表示，昨天院會已明白要求，美豬進口要嚴格標示、嚴查嚴管，且台灣豬品質最好，外國豬進口幾十年，都不是台灣的對手，政府會明白標示、守護產品安全，也會照顧產業，豬農其實對台灣豬也都有信心，希望政府明白標示，讓民眾清楚選擇。

美豬 美牛 蘇貞昌

延伸閱讀

假三倍券案 台南議員免罰 警提抗告

美豬將來台 蘇貞昌：整合標示格式、落實產地標示

華航飛機塗裝重設計 蘇貞昌近期將聽取報告

放寬美豬、牛進口 蘇貞昌要求相關部會落實兩措施

相關新聞

藍質疑口罩出包美豬怎管？ 蘇：請支持政府嚴格把關

口罩國家隊爆出陸製口罩混充，國民黨今舉行「口罩已混充，蔡政府能管好瘦肉精美豬？」記者會質疑政府管控能力。行政院長蘇貞昌則...

美豬內臟瘦肉精疑慮 黃偉哲：民眾不買、進口商就沒進

台南市長黃偉哲今天前往大賣場視察肉品專區，對於外界質疑國人吃豬內臟的量比國外還高，內臟瘦肉精含量恐比其他部位多，黃偉哲表...

豬肉從加拿大進最多 豬雜碎則以美國為進口最大宗

政府開放萊克多巴胺美豬，衛福部長陳時中說是全豬進口；除了肉品以外，外界關心的是豬內臟。根據2018年台灣養豬統計手冊顯示...

國民黨欲發起食安公投 盧秀燕籲中央聆聽民眾心聲

國民黨為了反對政府全面開放瘦肉精美豬與美牛進口，不排除上街抗爭，更將發起全民食安公投。台中市長盧秀燕今天表示，她希望中央...

開放美豬牛 時力呼籲：預告期至少60天

美豬牛明年進口解禁。時代力量黨團表示，目前相關部會預告的行政命令，預告期全都只有7天就要正式公告，時間過短，應至少60天...

馬政府與蔡政府不同 鄭照新：證明美台與兩岸可非零和

蔡英文總統宣布開放含瘦肉精美豬、牛進口，遭藍營質疑犧牲國人健康交換政治利益，但綠營反酸馬政府時期開放部分含瘦肉精美牛進口...

簽訂BTA前溝通？ AIT下周邀宴藍委

蔡政府宣布開放含瘦肉精美豬引發爭議，外傳將與美國簽定雙邊貿易協定（ＢＴＡ）。在此敏感時刻，美國在台協會（ＡＩＴ）聯繫國民...

反美豬 彰化籲全國豬農北上抗議

彰化縣養豬協會昨召開臨時理監事會，討論如何因應政府開放進口美豬對策，養豬協會理事長廖學良說，彰化養豬戶堅決反對政府進口含...

衛福部急滅火 美豬特別部位另訂萊劑安全標準

我國將開放含萊克多巴胺的美豬進口，且除了有萊劑標準的肌肉、肝臟、腎臟、脂肪之外，也開放全豬進口。衛福部長陳時中昨解釋，以...

藍推食安公投 陳時中：食安是科學證據 適合嗎？

蔡英文總統以行政命令開放美豬牛進口，引發地方政府反彈，國民黨主席江啟臣宣布要推動食安公投，但此舉遭外界質疑反美。

拒瘦肉精 台南在野黨連署修法

台南市國民黨及無黨議員昨有21人連署修正「台南市食品安全管理自治條例」，提案達法定人數3分之1，將在本月底議會定期大會送...

校園午餐限國產豬 高市動起來

政府宣布校園午餐必須使用國產豬，仍難消除家長疑慮，高雄市府教育、農業、衛生局及學校食材供應商代表，昨天聯合簽署行動宣言，...

熱門新聞

美豬吃一輩子沒事？陳佩琪嗆陳時中：辛酸！要有風骨

民進黨反虧國民黨 問美牛換到什麼卻啞口無言

黑鷹殉職／中將洪鴻鈞入祀太武山忠烈殿 93歲洪母：我把兒子送給國家

談美豬 李艷秋：這個政府話術再厲害，也就是謊話而已

陳菊：被害者正義很重要 但死刑犯生命也只有一次

新黨路線內鬨檯面化 郁慕明：想切割我的就是潘懷宗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。