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窮追蔡「論文門」 彭文正：就算裝葉克膜也要追

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
媒體人彭文正（右二）、台大法律系名譽教授賀德芬（右一）呼籲，蔡英文「論文門」案應儘速進行司法程序。記者蔡晉宇／攝影
媒體人彭文正（右二）、台大法律系名譽教授賀德芬（右一）呼籲，蔡英文「論文門」案應儘速進行司法程序。記者蔡晉宇／攝影

媒體人彭文正今天表示，自己和台大法律系名譽教授賀德芬等人，因為質疑蔡英文總統的博士論文真實性，而被蔡告上法庭，到今天已滿一周年；但這一年來司法體系卻不開庭、不調查，也不保全證據。彭說，從沒見過原告告完人後就不見蹤影，要求盡快進行司法程序，並稱蔡英文是「不可告人，所以告人；心虛告人，不敢見人」。

彭文正指出，去年被蔡英文提告後，作為案件當事人，曾向地檢署詢問過該案的相關資訊，但卻僅得知案號為10180、被告罪名為妨害名譽、承辦檢察官是黃偉，連告訴人是誰都不願透露，令人匪夷所思。彭說，自己會堅持追查此案，就算30年後裝著葉克膜，必要的時候也會來開記者會。

賀德芬表示，黃偉在私菸案時僅花33天就能起訴結案，面對「論文門」卻拖了一年毫無動作，顯見他為了承歡上意只好龜縮，但如此結果犧牲的是司法的公信力，因此要到監察院檢舉黃偉；此外。由於教育部握有「論文門」原始證據卻無動於衷，也要一併向監院檢舉。

台裔美國學者林環牆表示，有充分證據顯示，蔡英文頂多是一個通過博士口試的博士候選人，不可能拿到博士學位，且足以證明英國校方先前公布蔡以拿到學位的說法是在說謊。林引用愛因斯坦名言說，「不假思索地相信權威，就是真相的最大敵人」，會繼續追查下去。

國民黨前立委陳學聖表示，外界可能會認為一直糾結於「論文門」，好像在追天寶年間的往事，是一群傻子、瘋子，但深入瞭解後會發現該案關係人非常多，而有這群傻子、瘋子，也正是台灣的價值所在。陳說，既然蔡英文不覺得心虛，就大方出來和被告在法庭上對質，證明清白，否則只會讓外界對論文有更多疑問。

蔡英文 司法 私菸

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