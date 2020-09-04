逾七成黨員滿意江啟臣表現 挺「要改革就別怕得罪人」

國民黨主席江啟臣上任後積極推動黨內改革，本周日舉辦的全代會將驗收第一波改革成果，相關改革落實皆根據8月29日出爐的黨員民調結果。這份民調不只調查兩岸論述、財務與中常委人數議題，其中還包括對江啟臣的滿意度，根據結果，有超過七成的黨員滿意江啟臣的表現。

明年黨主席選舉話題不斷，前主席朱立倫、前副主席郝龍斌以及高雄市前市長韓國瑜都被外界點名，江啟臣對於明年是否連任黨主席未表態，僅說自己是「救援的中繼投手」。黨員對於江啟臣的表現是否滿意，民調結果顯示，非常滿意的有21.5%，還算滿意的有49%，不太滿意的占12.2%，很不滿意的僅5%，不知道、無意見的有12.2%。

針對江啟臣推動組織、財務、兩岸及青年四大改革，對於改革要顧慮到現任者的感受或是改革就不要怕得罪人比較支持哪一看法，民調顯示，不要怕得罪人的高達73.3%，顧慮現任者感受僅10.1%，不知道、無意見則占16.1%。

此外，國民黨目前聲勢較為低迷，有人認為應是改革速度不夠快，民調非常同意的有31.7%，還算同意也是31.7%，不太同意的有13.5%，很不同意的僅6.7%，不知道、無意見的則有6.4%。

國民黨中央8月27至28日委託TVBS針對近35萬有效黨員，抽樣完成1130份黨員電話民調，信心水準 95％，抽樣誤差正負2.9個百分點。