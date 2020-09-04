馬政府與蔡政府不同 鄭照新：證明美台與兩岸可非零和

蔡英文總統宣布開放含瘦肉精美豬、牛進口，遭藍營質疑犧牲國人健康交換政治利益，但綠營反酸馬政府時期開放部分含瘦肉精美牛進口又換到什麼？國民黨文傳會副主委鄭照新表示，馬政府證明美台關係與兩岸關係可以不是零和關係。

鄭照新指出，2012年7月立法院修法放寬進口美牛瘦肉精容許量，當年11月我國就獲得赴美「免簽」禮遇，2013年也重啟TIFA談判，2014自2000年最高等級美官員環保署長吉娜麥卡錫訪台，這就是當年馬政府開放美牛換到什麼。

鄭照新說，2016馬總統任內最後一次美國商會謝年飯，當時的AIT處長梅建華也肯定，馬的貢獻是證明美台關係與兩岸關係可以不是零和關係。

鄭照新提醒，當初馬政府的成功在於民意機關與人民在決策前的參與與修正，若沒經國會也就不會有堅持「內臟排除、牛豬分離」成果，現在民進黨政府也應給民意機關與人民一個討論與精緻化機會，而不是只說換得一個「地位」空泛言論。

鄭照新也揶揄，若如民進黨政府所稱開放含瘦肉精美豬、牛能換到「國際地位」，那當年為何反對到底？