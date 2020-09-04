新黨路線內鬨檯面化 郁慕明：想切割我的就是潘懷宗

新黨年初不分區立委慘敗後，前主席郁慕明請辭負責，由前立委吳成典接任黨主席至今。但8月底新黨黨慶前後，卻傳出新黨內部因路線之爭內鬨，郁昨天也在臉書公開點名，想切割他的就是現任新黨秘書長、台北市議員潘懷宗。

隨新黨內鬨加劇，律師陳麗玲周三也重新成立「新黨記者會群」媒體連絡群組，取代原本由郁慕明一手提拔的前發言人王炳忠所成立的媒體聯絡群組，改朝換代氣氛濃厚。

郁慕明表示，近日他在個人臉書公開表示，新黨有路線之爭，更有新黨第一屆全委會召集人趙少康提拔、現在吳成典身邊的人想切割他，那個人就是潘懷宗，潘這幾天已傳來各種訊息解釋，新黨也有人透過不同管道與他交流。

郁慕明說，如果潘懷宗真要坐新黨秘書長這個位置，就應全心全意在黨部坐鎮，如同他過去16年謙卑、奉獻、服務，這樣才能形成輔佐吳成典團隊；只要大家真的能全心全意為新黨，他也當然會盡力支持接班的人。

郁慕明指出，他直接將黨內矛盾公開，就是希望所有人坦率正視路線爭議，希望經過這樣爭辯過程，讓新黨內部確認，「反獨促統、國家統一、民族復興」是不是新黨成員共同大方向？

郁慕明說，他希望所有領導新黨同志都明白一個道理：新黨很小，但因為這個方向而所以大，而有存在的價值，若拋棄了這個大目標，新黨也就不再是新黨，就像現在早被掏空靈魂的「中華民國」，淪為行屍走肉的一具空殼。