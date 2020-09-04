聽新聞
test
0:00 / 0:00

新黨路線內鬨檯面化 郁慕明：想切割我的就是潘懷宗

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

新黨年初不分區立委慘敗後，前主席郁慕明請辭負責，由前立委吳成典接任黨主席至今。但8月底新黨黨慶前後，卻傳出新黨內部因路線之爭內鬨，郁昨天也在臉書公開點名，想切割他的就是現任新黨秘書長、台北市議員潘懷宗

隨新黨內鬨加劇，律師陳麗玲周三也重新成立「新黨記者會群」媒體連絡群組，取代原本由郁慕明一手提拔的前發言人王炳忠所成立的媒體聯絡群組，改朝換代氣氛濃厚。

郁慕明表示，近日他在個人臉書公開表示，新黨有路線之爭，更有新黨第一屆全委會召集人趙少康提拔、現在吳成典身邊的人想切割他，那個人就是潘懷宗，潘這幾天已傳來各種訊息解釋，新黨也有人透過不同管道與他交流。

郁慕明說，如果潘懷宗真要坐新黨秘書長這個位置，就應全心全意在黨部坐鎮，如同他過去16年謙卑、奉獻、服務，這樣才能形成輔佐吳成典團隊；只要大家真的能全心全意為新黨，他也當然會盡力支持接班的人。

郁慕明指出，他直接將黨內矛盾公開，就是希望所有人坦率正視路線爭議，希望經過這樣爭辯過程，讓新黨內部確認，「反獨促統、國家統一、民族復興」是不是新黨成員共同大方向？

郁慕明說，他希望所有領導新黨同志都明白一個道理：新黨很小，但因為這個方向而所以大，而有存在的價值，若拋棄了這個大目標，新黨也就不再是新黨，就像現在早被掏空靈魂的「中華民國」，淪為行屍走肉的一具空殼。

新黨 郁慕明 潘懷宗

延伸閱讀

被封「吵架王」 趙少康甘被女兒教訓

趙少康：國民黨拿回政權 才能保衛郝柏村保衛的中華民國

李眉蓁敗選趙少康改口「本來就沒想贏」 苦苓酸：不覺得臉腫？

新黨27歲 呼群保義勢必再起

相關新聞

陳菊：被害者正義很重要 但死刑犯生命也只有一次

監察院長、國家人權委員會主任委員陳菊今晚邀請監院同仁、人權會委員一同觀賞講述死刑犯主題的紀錄片「我的兒子是死刑犯」。陳菊...

馬政府與蔡政府不同 鄭照新：證明美台與兩岸可非零和

蔡英文總統宣布開放含瘦肉精美豬、牛進口，遭藍營質疑犧牲國人健康交換政治利益，但綠營反酸馬政府時期開放部分含瘦肉精美牛進口...

新黨路線內鬨檯面化 郁慕明：想切割我的就是潘懷宗

新黨年初不分區立委慘敗後，前主席郁慕明請辭負責，由前立委吳成典接任黨主席至今。但8月底新黨黨慶前後，卻傳出新黨內部因路線...

文化部明年預算編列達210億 空總預算未獲行政院核定

文化部表示，110年預算於8月底送達立法院。文化部主管110年度公務預算總計編列183.1億元。此外，前瞻基礎建設計畫第...

國民黨黨改激辯兩岸論述 不分區提名訂吳敦義條款

國民黨中常會昨天討論黨改案，會中針對不分區提名條款、兩岸論述激辯，主席江啟臣甚至罕見怒嗆常委范成連「你沒到現場（黨代表座談會）沒資格講！」在兩岸穿梭走動的一派中常委則是以「台商」為名，直說要反映台商意見，還說聽到聲音不能不反映，現場氣氛一度僵持。

司法「頂尖對決」暫告終 石木欽告許宗力被程序駁回

公務員懲戒委員會前委員長石木欽被指違反法官倫理，石請辭移送監察院，並自訴調查他的司法院長許宗力、時任司法院秘書長的現任大...

遭指寄居國會省錢 柯文哲：黨團開會節省大家時間

媒體報導，民眾黨除了秘書處，其餘部門「寄居國會」。民眾黨主席柯文哲今天受訪僅說，黨團開會是節省大家時間，面對媒體追問並未...

新任AIT高雄分處長禹道瑞：繼續提高台美關係

美國在台協會高雄分處長禹道瑞（Mason Yu）今年8月上任，今天走訪分處服務轄區嘉義市，在耐斯王子飯店邀請嘉義市長黃敏...

影／殉職陸軍飛官、新北警入忠烈祠 家屬掩面淚崩

新北市府今上午於淡水忠烈祠舉行秋祭典禮，並為今年7月因漢光演習操演殉職的陸軍飛官高嘉隆，以及去年8月取締酒駕時遭撞身亡的...

台中工廠火警殉職 消防小隊長謝志雄入祀北市忠烈祠

去年10月3日，台中市消防局小隊長謝志雄在執行大雅區鐵皮工廠火災時，因涉險深入火場，尋找火點防止災情擴大，卻因廠房內堆積...

影／App上線 江啟臣宣布國民黨進入數位黨部時代

國民黨上午舉辦「黨部被我收進口袋了」數位黨部App發表會，主席江啟臣說，自己是馬政府時代最先推薦使用臉書的閣員，現在是數...

防止職場性騷擾後被報復 綠委提修「性別工作平等法」

針對職場性騷擾案，民進黨立委范雲表示，許多人遭騷擾後，害怕被職場報復或霸凌，她將提出「性別工作平等法」修正草案，明訂雇主...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。