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陳菊：被害者正義很重要 但死刑犯生命也只有一次
監察院長、國家人權委員會主任委員陳菊今晚邀請監院同仁、人權會委員一同觀賞講述死刑犯主題的紀錄片「我的兒子是死刑犯」。陳菊表示，自己和死刑犯見過面、也對話過，了解等待死亡是非常煎熬、痛苦的過程；受害人的正義非常重要，但生命有其絕對性，死刑犯的生命也只有一次，這是非常嚴肅的議題，希望藉由電影，和大家一起來探討。
陳菊表示，過去曾在「台灣人權促進會」工作，當時也關心過湯英伸案、馬曉濱案等死刑案件，台權會對此也有很多不同意見討論，更在非常煎熬、痛苦的過程中，了解到對生命的尊重。
陳菊指出，台灣社會越來越多元、複雜，但司法的信任度到目前為止仍待努力；監察院關切過的好幾個死刑案子，都從死刑到最後無罪，而這過程是相當煎熬的。
陳菊說，監察院除了整治官箴，嚴格監督政府依法行政，也要學習和社會對話，例如國家人權委員會就非常重視各類的人權議題，諸如死刑犯議題的探討，社會應該要一起面對。她說，這部紀錄片並不代表人權會的立場，只是在自己的生命經驗中，很關注此議題，盼能和大家一起來探討。
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