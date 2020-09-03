司法「頂尖對決」暫告終 石木欽告許宗力被程序駁回

公務員懲戒委員會前委員長石木欽被指違反法官倫理，石請辭移送監察院，並自訴調查他的司法院長許宗力、時任司法院秘書長的現任大法官呂太郎、司法院政風處長沈明倫誣告及偽造文書。繼監察院上月彈劾石木欽，台北地院審查自訴案也裁定駁回。

石木欽今年4月遞狀自訴被程序駁回，一場法界「頂尖對決」未實質公開審理；程序駁回自訴案的是台北地院刑七法庭，合議庭成員有審判長廖建傑、陪席法官謝欣宓、受命法官賴鵬年，石如果不服裁定，5日內可抗告。

石木欽自訴，許宗力明知他未於任職期間向佳和集團董事長翁茂鍾提供法律意見及不當飲宴，卻意圖使他受懲戒處分，指示呂太郎、沈明倫製作行政調查報告，虛構翁茂鍾記事本內容，將報告送交司法院人事審議委員會將他移送監察院。

石木欽認為，許宗力、呂太郎、沈明倫共犯誣告及公務員登載不實罪，不過合議庭審理認為，行政調查報告是以翁茂鍾在台北地檢署「他」案筆錄、石的行動電話通聯紀錄、基地台位置、翁的記事本影本為依據。

裁定說，最高檢察署2014至2016年接獲檢舉，指翁茂鍾所涉「應華案」在台中高分院審理，翁以自己與時任台灣高等法院院長石木欽交情深厚、石曾對法官關說，且翁的「應華案」2014年獲改判無罪、輕罪，是檢察官不上訴而確定；前特偵組分案偵辦，但特偵組後來裁撤，檢舉案轉交台北地檢署偵查，2018年最高檢再獲檢舉，也交台北地檢署。

台北地檢署檢察官監聽翁茂鍾、石木欽並調取相關銀行帳戶、搜索翁住處、公司及調閱翁的民刑事案件卷宗後，因查無犯罪事證簽結，但因有司法官行為失當，最高檢察署於是依「正己專案」要點函轉司法院處置。

裁定指出，台北地檢署調查報告明載「石木欽接受翁茂鍾不當飲宴」、「石木欽與翁茂鍾及翁的律師一同不當飲宴」、「石木欽與翁茂鍾在最高法院不當接觸」、「石木欽於應華案更一審審理期間與翁茂鍾不當接觸」、「石木欽數次買進翁經營公司的股票財報不實」、「石木欽於前法官胡景彬貪汙案審理期間與胡不當接觸、行為失當」。

司法院接獲檢方報告後認為有調查必要，比對翁的記事本，發現石木欽自1996至2013年與翁茂鍾見面145次，包括單獨見面77次、被翁招待42次、與翁茂鍾高爾夫球敘12次，翁在記事本明確記載見面與訴訟有關。

此外，就石木欽與翁茂鍾在最高法院不當接觸部分，司法院比對翁的記事本，認石有數次在最高法院與翁見面，更有見面時翁是石任職最高法院審理案件的關係人，石甚至為翁引見「百利案」的最高法院承審庭長。

再就石木欽於「應華案」台中高分院更一審時與翁茂鍾不當接觸部分，司法院比對翁茂鍾及石木欽2013年12月8日至2016年4月6日的通聯紀錄，發現二人直接通聯57次；2013年12月8日至2014年5月21日「應華案」更一審時通聯29次，時點都恰與審理時程相近。

同時，石木欽行動電話基地台也出現在台南，常是「應華案」開庭前的周末或周日，參考翁茂鍾被調查時陳述，石木欽不無於「應華案」審理程序前、辯論終結後、宣判前，在台南與翁茂鍾見面並提供法律意見，而石2014年1月22日就任台灣高等法院院長仍與翁密集聯繫，行為失當。

就石木欽不當買進翁茂鍾公司股票部分，司法院比對翁的記事本，與石木欽、石木欽的妻子、石木欽長子與次子資金往來紀錄，發現石家確有買股票獲利，疑石木欽事前獲利多消息再購股。

法官認為，司法院對石木欽行政調查，是接獲最高檢察署的函文，經許宗力核定政風處查處，政風處約詢石木欽調查有所憑據，許宗力等沒有犯罪嫌疑。

裁定書指出，司法院就石木欽的調查是綜合客觀事證提出合理推論、質疑，沒有憑空捏造，是否將石木欽移送監察院，不是許宗力等人可支配，依石木欽所提證據，許宗力、呂太郎、沈明倫犯嫌不足，自訴案應裁定駁回。