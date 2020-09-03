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新任AIT高雄分處長禹道瑞：繼續提高台美關係

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
美國在台協會高雄分處處長禹道瑞（左起）今拜訪嘉義市，市長黃敏惠致贈禹的檜木版畫像。圖／嘉義市府提供
美國在台協會高雄分處處長禹道瑞（左起）今拜訪嘉義市，市長黃敏惠致贈禹的檜木版畫像。圖／嘉義市府提供

美國在台協會高雄分處長禹道瑞（Mason Yu）今年8月上任，今天走訪分處服務轄區嘉義市，在耐斯王子飯店邀請嘉義市長黃敏惠等市府團隊餐敘，禹道瑞說，美國對台灣興趣越來越高，高雄分處會繼續走訪南台灣，提高美國與台灣的關係。

黃敏惠致贈禹道瑞檜木板畫像，象徵嘉義木都的精神，禹道瑞也一一介紹高雄分處的同仁，黃敏惠笑說「感謝盛情邀約，讓我們看見美國滿滿的熱情」。

「新上任請大家多多照顧」，禹道瑞說，台灣新聞常常報導台美關係，他在美國國務院任職多年，去年在華府就感覺美國對台灣越來越注重，希望繼續深化長遠關係，感謝嘉義市府給予機會，讓他們更了解南台灣、嘉義，若有需要幫忙都可以提出，分處會盡力協助。

黃敏惠說，嘉義市是管樂之都，2011年7月4日美國國慶日，美國海岸防衛隊管樂團特別到嘉義中正公園表演，還記得當天吸引滿滿人潮，「還有人爬上樹觀看」，2015年世界運動會，她也到美國，見到許多台灣好朋友，大家都在美國生活得很好，台美關係一直是互惠共榮。

黃敏惠說，美國是民主學習的榜樣，美國在台協會40周年時，曾來嘉義辦特展，展現中美關係成果，一直以來市府與分處都彼此信任，攜手合作。

AIT指出，禹道瑞2001年進入美國國務院，最近的職務為美國國務院行政局助理國務卿特別助理，他曾任職於美國國務院駐外使領館運作局局長室特別助理及遠期規劃處行政官，以及東亞太平洋事務局執行辦公室行政官。

也曾外派到美國駐成都總領事館及美國駐沙烏地阿拉伯達蘭總領事館擔任行政官，並於美國在台協會高雄分處及美國駐上海領事館擔任領事暨經濟官。

美國在台協會高雄分處處長禹道瑞（右起）邀請嘉義市長黃敏惠用餐，彼此相談甚歡。圖／嘉義市府提供
美國在台協會高雄分處處長禹道瑞（右起）邀請嘉義市長黃敏惠用餐，彼此相談甚歡。圖／嘉義市府提供

AIT 台美關係

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