台中工廠火警殉職 消防小隊長謝志雄入祀北市忠烈祠

去年10月3日，台中市消防局小隊長謝志雄在執行大雅區鐵皮工廠火災時，因涉險深入火場，尋找火點防止災情擴大，卻因廠房內堆積有大量的易燃原料，導致火勢快速延燒，造成鐵皮工廠坍塌，謝志雄更不幸浴火殉職。

謝志雄入祀台北市忠烈祠，今天的秋祭忠烈陣(公)亡將士暨烈士入祀典禮，由台北市長柯文哲擔任主祭官，告慰謝志雄烈士在天英靈，表達對已故烈士尊敬緬懷之意。

柯文哲致詞表示，謝志雄從2012年開始，任職台中市消防局擔任救助教官，傳授救災職能，也參加過2016年台南震災、2018花蓮震災、去年台中溺水等重大災情搶救，不幸卻在去年台中鐵皮工廠火警英勇殉職，犧牲奉獻的事蹟，可為後輩典範。

台北市民政局科長林冠伶表示，謝志雄入祀台北市忠烈祠是因父母設籍台北市大安區，父母盼能入祀在台北的忠烈祠，今天包括謝志雄父母、遺孀及兄弟都到場。