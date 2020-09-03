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影／殉職陸軍飛官、新北警入忠烈祠 家屬掩面淚崩

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市府今上午於淡水忠烈祠舉行秋祭及入祀典禮。記者吳亮賢／攝影
新北市府今上午於淡水忠烈祠舉行秋祭及入祀典禮。記者吳亮賢／攝影

新北市府今上午於淡水忠烈祠舉行秋祭典禮，並為今年7月因漢光演習操演殉職的陸軍飛官高嘉隆，以及去年8月取締酒駕時遭撞身亡的汐止派出所巡官薛定岳舉行入祀典禮。典禮結束後，新北市長侯友宜也一一向家屬慰問，高嘉隆的母親思子情緒湧上心頭，不斷掩面哭泣，場面哀戚。

今由秋季及入祀典禮由侯友宜擔任主祭官，率新北市議會、新北市各機關、軍方等代表與烈士家屬共約300多人，一同向烈士致敬，立委洪孟楷也到場致意。

民政局指出，薛定岳烈士原訂今年春祭舉行入祀典禮，因疫情關係，延後至秋祭入祀。薛定岳烈士原任職於汐止派出所巡官，去年8月28日取締酒駕勤務時，追緝因違規紅燈左轉又拒絕受檢的嫌犯，遭側撞導致傷重不治，因公殉職。

另高嘉隆烈士，原任職國防部陸軍司令部陸軍航空第601旅戰搜直升機作戰隊少校，於今年7月16日擔任戰搜直升機副駕駛，執行年度漢光演習操演任務時，因出現旋翼低轉速警告訊息，為避免周邊民宅人員傷亡，迴轉新竹基地執行迫降，不幸落地後起火，因公殉職。

民政局長柯慶忠表示，位於樹林的忠靈祠今也同時舉辦「109年秋祭國殤典禮暨公殞官兵追悼大會」，由副秘書長朱惕之擔任主祭官，向國軍先烈靈位致意，感念忠靈們為國家犧牲奉獻，並向公殉官兵家屬表達深切哀悼與撫慰之意。

新北市府今上午於淡水忠烈祠舉行秋祭及入祀典禮。記者吳亮賢／攝影
新北市府今上午於淡水忠烈祠舉行秋祭及入祀典禮。記者吳亮賢／攝影
新北市府今上午於淡水忠烈祠舉行秋祭及入祀典禮，新北市長侯友宜擔任主祭官。記者吳亮賢／攝影
新北市府今上午於淡水忠烈祠舉行秋祭及入祀典禮，新北市長侯友宜擔任主祭官。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜率新北市議會、新北市各機關、軍方等代表向烈士致意。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜率新北市議會、新北市各機關、軍方等代表向烈士致意。記者吳亮賢／攝影
殉職的陸軍飛官高嘉隆母親思子情緒湧上心頭，不斷掩面哭泣。記者吳亮賢／攝影
殉職的陸軍飛官高嘉隆母親思子情緒湧上心頭，不斷掩面哭泣。記者吳亮賢／攝影

漢光演習 陸軍 忠烈祠

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