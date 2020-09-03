影／App上線 江啟臣宣布國民黨進入數位黨部時代

國民黨上午舉辦「黨部被我收進口袋了」數位黨部App發表會，主席江啟臣說，自己是馬政府時代最先推薦使用臉書的閣員，現在是數位時代，如果跟不上就準備被淘汰，「只有跟上時代才能服務人民，為民服務是國民黨存在的最大意義」。他正式宣布國民黨進入數位黨部的時代，這代表了國民黨是願意創新、接受改變的政黨。

江啟臣表示，數位已經成大家生活的一部分，政黨也應該變成數位化的一部分，讓「黨部可以收進您的口袋」，透過手機平台，做基層黨員及非黨員的服務。這也代表國民黨願意創新、從事開創的政黨，當初國父孫中山的精神就是開創、創新，其認為自由民主的理念應該取代專制，這就是接受新思想、新觀念，用行動開創。他強調，這代表國民黨是有開創精神的，願意接受新思維的，絕非如外界所認為是老化政黨。

參與開發App的國民黨數位科技長簡勤佑表示，過去大家覺得國民黨距離人民很遙遠，開發這款App就是希望可以拉近國民黨與人民之間的距離，把黨部收進口袋中，不再跟人民有距離。他也說，台灣目前還沒有人做過數位黨部App，而現在用戶思維變化很快，必須依使用者需求去做使用調整。

簡介紹App功能時表示，除了可以查黨證、繳黨費外，也可以得知黨重要政策與活動發布，未來不管是抗議活動或是選舉造勢也可以在App裡的地圖上找到。此外還有民代服務處查詢，以及即時線上民意調查等，讓黨部可以了解更多黨員的意見與想法。而Appp也會根據黨齡給予相對應的榮譽黨章，有藍色、銀色和金色，有神奇寶貝進化的感覺。

與會的文化大學大眾傳播系副教授王翔郁表示，他不擔心國民黨的數位落差，因為這款App介面簡單也容易使用，相信會增加黨員的黏著度，這樣行銷方式也有動員能量。不過他憂心的是，現在雖然App的使用評分高達4.7，但之後會可能會遭到網軍攻擊拉低分數。江啟臣則說，有競爭就會有攻擊，但只要做對的事情就不用害怕。

前立委許毓仁說，這個App發表具有重大的歷史意義，現在是執政黨控制所有的媒體，國民黨過去四年走過這樣的情況，未來四年依然沒有改變。所以開發這個App的意義就是把發言權拿回來自己手上，各位黨員都有能力去創造輿論，擁有帶動輿論風向的能量。 國民黨主席江啟臣出席國民黨數位黨部App發表會 。記者林俊良／攝影