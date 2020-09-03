防止職場性騷擾後被報復 綠委提修「性別工作平等法」

針對職場性騷擾案，民進黨立委范雲表示，許多人遭騷擾後，害怕被職場報復或霸凌，她將提出「性別工作平等法」修正草案，明訂雇主不得對申訴或協助申訴及作證的勞工進行任何報復或不利待遇。

范雲今偕同民進黨立委吳思瑤、賴品妤，以及民間團體代表，共同舉行「跨界集結打造反性騷防線 #WeAreOne」記者會。

范雲指出，她今年7月中遭到國民黨立委陳雪生性騷擾，然而國民黨卻放任黨內成員持續嘲笑即公開羞辱受害者，至今一個半月，歷經提起民事訴訟及性騷擾申訴等過程，仍未收到任何的道歉，陳雪生也不出席法院訂的調解。

她表示，在這段以行動明確反性騷擾的過程中，她清楚體認到，國民黨惡質的性騷擾文化其實正是後續事態如此演變的幫兇，如果國民黨不是如此羞辱受害者及包庇行為人，而是真正站出來檢討這類性騷擾行徑，正視性別平等並推動改革，那麼現在的狀況絕對不會是如此。

范雲表示，她發現，自己的觀察及遭遇，其實與後續收到的大量各界性騷擾陳情相當類似，特別是具有專業及權勢關係的場域，當事人最害怕說出性騷擾後，不僅未被重視，還遇到職場報復與霸凌，使其難以在業界繼續工作，從此被封殺。這些問題不僅反映出現有法律保障的仍有不足，同時也帶出了惡質文化所形塑「法律照不進的黑暗地帶」。

對此問題，范雲表示，她一方面將提出「性別工作平等法」的修法草案，針對職場性騷擾案件特別明訂，雇主不得對申訴或協助申訴及作證的勞工進行任何報復或不利待遇，並應立即採取明確的糾正、補救及懲戒措施，遏阻持續出現的「隱匿、包庇及不平等文化」。

此外，針對惡質性騷擾文化的問題，范雲也表明，除了今天舉行記者會，揭開各領域目前遇到的性騷擾困境，讓更多民眾更加理解被害人的痛苦，一起團結打破既存的惡質文化，也將就體育、建築、Cosplay、醫療、國軍、演藝、政治、社運等領域舉辦系列沙龍，匯集眾人的力量改革各領域。

范雲並呼籲，今天各界代表站出來只是第一步，重點是要各界、每個人的共同關注及響應，不只是MeToo，更要帶領全體一起站出來改變，盼望大家多多參與後續的沙龍，並於生活中開始推動改革