若能換台美恢復邦交 葉毓蘭酸：願每天吃瘦肉精美豬

蔡英文總統宣布開放含瘦肉精美豬進口，引發國內質疑是拿人民健康換取蔡政府政治利益。國民黨立委葉毓蘭今揶揄，若蔡政府開放美豬進口能換得美國政府跟我國恢復邦交或支持我國回到聯合國，她願意每天都吃含瘦肉精豬肉、內臟。

葉毓蘭批評，蔡政府進口讓國人跳腳，讓很多媽媽晚上睡不著的含瘦肉精美豬、牛，若能換到美方與我洽簽FTA、BTA，或美國政府跟我恢復邦交、支持我國回聯合國、挺我們參與國際組織，她現在超胖很多，也願意吃瘦肉精。

葉毓蘭說，如果什麼都換不到，蔡總統就太失職了。

但媒體質疑，馬政府時期也開放部分含瘦肉精美牛進口，當時又換到什麼？葉毓蘭表示，馬政府主政期間讓美中台之間取得平衡，開放美牛換到當時和平。

馬辦前發言人、台北市議員徐巧芯則說，馬政府時期原要與美方談判簽定TIFA，但當時美方希望我國全面開放美豬、牛進口，當時國民黨考量要與美維持雙邊貿易，國人健康也要守護，所以仍堅持「牛豬分離、排除內臟」。

徐巧芯表示，國家應該為國民健康做基本守護，現在民進黨政府豬牛全開放，全面對美國妥協，不是談判。