影／范雲將提性平法修正草案 防止職場性騷擾

民進黨立委范雲控訴今年7月，在議場肢體衝突中，遭到國民黨立委陳雪生性騷擾，但仍未收到任何的道歉，范雲今天邀集同黨立委吳思瑤、賴品妤與多位各界女性代表共同舉行記者會，表示將提「性別工作平等法」的修正草案，遏阻持續出現的「隱匿、包庇極不平等文化」。

范雲透露，越來越多各領域的女性跟她反應遇到性騷擾，她表示，徒法不足以自省，應該看各專業領域的文化出了什麼問題，並指出跟陳雪生都是立委，並沒有不對等關係，都受到這樣的待遇，如果地位比較低，就更會遇到權勢性騷擾或權勢性侵，而不敢說出口。對此，范雲將提「性別工作平等法」的修正草案，針對職場性騷擾案件特別明訂，僱主不得對申訴及作證的勞工進行任何報復，或不利待遇，並應立即採取明確地糾正、補救及懲戒措施，以遏阻持續出現的「隱匿、包庇極不平等文化」。