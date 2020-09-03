警察因公殉職全國僅一公墓可免費安葬？綠委籲修法

因公殉職的警察全國竟只有一處公墓可供免費安葬，民進黨立委今舉行記者會提出質疑，並表明將連署修正「殯葬管理條例」，明定殉職警消或其他依法令從事公務之人員，可免費使用公立殯葬設施。

民進黨立委蘇巧慧，與民進黨立委張宏陸、吳琪銘，共同舉行「為警消爭身後尊嚴 殯葬優惠標準全國統一」記者會，質疑國內警察公墓不但年久失修、管理人力不足，且現行警消人員殯葬優惠措施全國不一致，有修正的必要。

蘇巧慧表示，今年8月初於新北市樹林區發生年輕員警楊庭豪不幸殉職意外後，隨即接到新北市警友會陳情指出，國內現僅有一處警察公墓可提供給因公殉職的警察免費安葬，但園區狀況不堪；另外，更發現目前各縣市針對因公殉職的警消人員，在殯葬優惠措施上實有全國不一致的情形。

據了解，國內現在僅有台北市內湖的警察公墓，提供因公殉職的警察免費安葬，楊爸媽忍痛將兒子葬於台北，再分靈回故鄉台中的忠烈祠。蘇巧慧指出，警察同仁為國家奉獻一輩子，警察公墓竟設備老舊，園區墓碑甚至有傾斜倒塌狀況，都需要大力整頓；同時，現行殯葬雖有優惠，「但資訊並未傳遞給家屬或警察同仁，且各縣市標準完全不同，都需要進一步處理」。

張宏陸進一步表示，光是六都就標準不同，例如桃園要「因公殉職」而非「因公死亡」，台南則是「有條件減免」，所以全國標準有統一之必要。故本會期將提案修法「殯葬管理條例」第21之2條：「明定殉職警察、義勇警察、民防人員、消防人員、義勇消防人員或其他依法令從事於公務之人員，使用公立殯葬設施，免收費用，以示國家之崇敬」。

吳琪銘也補充，未來保障公職人員的身後事，不管是義警或消，他會與張宏陸在內政委員會，共同提案推動，讓出席記者會的新北市警察之友會理事長郭進源多次表達感謝，並希望三位委員能協助家屬向中央爭取，讓每次冒著生命危險出任務的警消同仁，能在因公殉職後得到最好照顧。

另外，針對國內警察公墓年久失修、管理人力不足，新北市警友會樹林辦事處主任朱彥華也說，園區即便每年修繕，但經費嚴重不足，老舊狀況根本難以改善。他建議，「警察公墓應該比照軍人公墓，做全面性的莊嚴修繕」，同時更轉達楊庭豪父親的感觸，提出各縣市政府設置「殯葬專區」的建議，以展現政府對因公殉職的警消人員重視。