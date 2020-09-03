影／去年入祀忠烈祠 鐵路警察李承翰母親：日子過得忙碌就不會想太多

黑鷹直升機今年1月2日墜毀，殉職正駕駛葉建儀、機工長許鴻彬今天入祀嘉義市忠烈祠，去年入祀的鐵路警察李承翰同為烈士，典範長存；李母張秀珍身為烈士遺族代表也參加典禮，張秀珍說，最近每天行程都排滿，希望讓自己日子過得忙碌，不要讓自己想太多。

市長黃敏惠今擔任主祭官，一一慰問烈士遺族代表，黃敏惠贈張秀珍慰問金，詢問她是否常去台中找女兒，希望她多出來走走，大家都會陪伴她。張秀珍表示，女兒常常回來看她，謝謝市長關心。

張秀珍去年與丈夫李增文一同參加入祀典禮，但李增文今年卻突然猝逝，一年內痛失兩名至親，讓外界都很不捨，張秀珍今天一人代表家屬參加典禮，鐵路警察高雄分局長陳順和、嘉義所長丁勝豐等人陪同，也先去張秀珍家中載她，避免她過於孤單。

「感謝外界關心」，張秀珍說，有時會去台中找女兒，但大多時候她都在嘉義家中，但日子過得充實，主要是照顧菜園，雖然蠻累的，但忙碌後就不會想太多。