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長榮機上指侵女乘客 菲男判4年喊「這不公平」

美國務院次卿有望來台 趙天麟：雙邊貿易協定前奏

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委趙天麟。圖／本報系資料照
民進黨立委趙天麟。圖／本報系資料照

媒體報導，美國國務院次卿凱斯．克拉奇（Keith Krach）可能率團來台。民進黨立委趙天麟表示，若訪台成行，美國國務院的次卿來台進行經貿談判，對台美關係具有劃時代意義。

趙天麟說，過去美國國務院的高級官員與台灣進行正式互動、訪問，因其「一中政策」與對中關係的考量，都是相當謹慎，但在兩國關係已產生結構性改變之後，已增添了更多可能性。

趙天麟表示，若成行，將是美中貿易戰後，台美進行雙邊貿易協定（BTA）談判很重要的「前奏」，是事關全球貿易佈局的關鍵談判。

趙天麟指出，時間點選擇上，或許在美國大選前也有為現任總統川普造勢的效果，且共和、民主兩黨都非常重視當前時勢下台灣的地位，克拉奇來台訪問的重要性，並不會因為時點落在美國大選前後而有所影響。

趙天麟 國務院 美國大選 台美關係

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