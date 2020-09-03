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【即時短評】國民黨的改革之路 是一場永不結束的馬拉松

聯合報 / 記者劉宛琳
國民黨主席江啟臣。記者曾吉松／攝影
國民黨主席江啟臣。記者曾吉松／攝影

江啟臣的黨務改革工程歷時半年，終於要在全代會驗收。當初銜著青壯派領頭羊當選黨主席的他，帶領國民黨改造備受期待，但在歷經黨內對改革不買單、兩岸論述引發大老反彈，以及罷韓與高雄補選失利，一連串衝擊讓江啟臣的「redesign」逐漸變成「retreat」，只能以退為進，先求穩再求好，先活下來才能謀定而後動。

國民黨自2000年以來歷經兩度失去政權，這次原以為挾著2018年竄起的韓流氣勢，能帶領黨重返執政，但總統初選的各種算計卡位導致黨內分裂，加上韓國瑜「落跑市長」的罵名讓他從票房冠軍反成票房毒藥。選後國民黨改革聲浪四起，當時面臨的內外交迫，恐怕不是江啟臣在決定競選黨主席時就能全盤預知的。

當家才知持家難，身為民代，從未擔任重要黨職和競選縣市長的江啟臣，從上任之初找人就歷經了一番辛苦，接下來罷韓和改革委員會同步進行，江啟臣對於韓國瑜冷處理的尊重和放手讓黨內的改革討論衝撞，都讓外界詬病黨中央沒有主導權；而罷韓的93萬票更讓黨中央始料未及，一夜間失去市長和議長的江啟臣面臨黨內炸鍋一觸即發。

這次的改革案，沒有大刀闊斧，早已是預料之事。面對兩岸新論述，江啟臣不要說是丟掉或冷凍九二共識，就連讓它成為曾經立功的過去式，對黨內大老來說都是動搖黨本；國民黨在野逾四年，即便中常委、中央委員與黨代表名額減少多有討論，黨員民調也支持，但最後也不敢大幅更動，就怕造成內亂，失去原有的支持力量。

江啟臣曾說，改革的過程一定會痛，在歷經千瘡百孔後，他選擇打安全牌，穩住當前國民黨的腳步，持續溝通和凝聚共識，畢竟百年大黨，走過才知水深，重重扛起後只能輕輕放下。江啟臣接下來還要面臨修憲問題，就和兩岸論述一樣可能會產生路線之爭，即便黨中央目前定調「廢院不廢權」，黨內仍可聞到煙硝味。

國民黨改革成功與否牽動2022，這次高雄市長補選就是前哨戰，江啟臣已了解提早布局的重要性，尤其要守住執政的14縣市，除了全力主打揭弊外，國民黨從美豬議題串聯22縣市著手，盼能複製2018年的核食（食安）公投，拉抬國民黨2022再創新局的可能。

不管連不連任黨主席，江啟臣都深知自己已經沒有輸的本錢；國民黨的改革之路，是一場永不結束的馬拉松。

江啟臣 國民黨 韓國瑜

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