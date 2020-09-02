蔡英文出席歐洲日晚宴 盼洽商雙邊投資協定、擴大合作

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

蔡英文總統今晚出席「2020歐洲日」晚宴表示，台灣與歐盟合作抗疫，在艱困時期共同克服許多障礙；期盼能藉由洽商雙邊投資協定，擴大經貿合作，為彼此更具體堅實的夥伴關係開啟機會之窗。

蔡總統今天以英文致詞表示，這是第5次來參加「歐洲日」晚宴，感謝理事長尹容（Giuseppe Izzo）的邀請。她也感謝處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）、歐盟及所有會員國支持台灣加入世界衛生組織，同時感謝歐盟各界對台灣再生能源產業及政策的大力支持。

蔡總統表示，台灣一直積極防治國內疫情，同時協助全球各國一起抗疫。以口罩生產為例，疫情爆發前，台灣每天只生產180萬片，但到了5月中，就躍為全球第2大生產國，日產超過2千萬片。「我們深知戰略物資的自給自足，對因應這場健康危機，是十分重要的，因此我們迅速提升產能。在產能達到既定目標後，台灣捐贈了超過5千1百萬片口罩給全球80多個國家。」

蔡總統說，這些「台灣製造」的口罩大部分透過歐盟救援機制「RescEU」及雙邊管道送給台灣在歐洲的友人。歐盟也樂意相對提供台灣互惠協助。上個月，金門爆發牛結節疹疫情，歐盟立刻提供疫苗。該批疫苗在關鍵時刻抵達金門，緩解了養牛業者的憂慮，「我一定要跟你們說聲謝謝。」她也說，台灣和歐盟正在合作研發新冠病毒的試劑、疫苗及療法，並交流包括個人防護裝備在內的醫療物資。這些只是台灣與歐盟堅實夥伴關係的部分例證。

蔡總統說，今年，台灣與歐盟會員國都遭逢疫情帶來的許多挑戰。「值此關鍵時刻，我們有機會重新思考布局整體國際供應鏈和經濟策略。」她指出，台灣與歐盟建構防疫物資供應鏈的合作，能夠作為深化互惠互助夥伴關係的第一步，也可以成為打造更多元強韌供應鏈的起始點。台灣和歐盟共享民主、人權及法治的核心價值，台灣當然是歐盟值得信賴的經濟合作夥伴。

蔡總統說，多年來，台灣和歐洲間的關係日益深厚。去年歐洲在台商務協會的公司及組織會員首度超過400個，個別會員突破900人。其中家樂福對台灣充滿信心，將亞洲營運中心設在臺灣。飛利浦公司在台灣電子業的發展扮演重要的角色，帶動台灣創造積體電路奇蹟。達德（WPD）、沃旭（Oslash;rsted）等公司最近都加碼投資台灣，擴大營運。此外，楊德諾集團（Jan De Nul Group）和疏浚（DEME）公司也都參與離岸風電產業的建設。還有20家英國公司在台設立辦公室，提供發展離岸風電建設的各項訓練。

蔡總統說，「我們珍視大家為實現綠色永續未來所做的貢獻，我要藉這個機會向所有參與臺灣離岸風電發展的國內外業者表達由衷感謝。」

蔡總統說，台灣與歐洲經貿關係穩健，有越來越多歐洲國家的政府官員來訪。法國、英國、丹麥、盧森堡、比利時和荷蘭等代表團，去年都相繼訪台。「此時此刻，我們很高興歡迎捷克參議院議長韋德齊（Miloscaron; Vystrčil）率團來到台灣。」

蔡總統說，70年來，台灣和歐洲曾歷經艱辛，在政治及經濟整合發展上，克服許多橫逆與挑戰。在這不確定的時期，現在台灣和歐洲擴大合作，為世界做出貢獻，更顯關鍵。「我們不僅經貿關係密切，也因共同價值凝聚連結。藉由洽商雙邊投資協定，我們將為彼此更具體堅實的夥伴關係開啟機會之窗。」

歐盟 疫情 口罩

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