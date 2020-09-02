國民黨要發起反美豬公投 民進黨：江啟臣的主席保衛戰

政府將放寬含瘦肉精美國豬肉和30個月齡以上美國牛肉進口，國民黨揚言發起食安公投，國民黨主席江啟臣也說不排除上街抗議。民進黨發言人顏若芳則回應，台灣現在要的不是「公投」，而是「共同」，一起共同守護大家的健康，國民黨現在搞公投，無非是想再製造2018年的公投亂象，也只是為了江啟臣的主席保衛戰。

顏若芳回應指出，在這關鍵時刻，台灣要掌握機會，朝野合作、中央地方合作，用合作取代對抗，現在要的不是「公投」，而是「共同」，一起「共同」守護大家的健康，讓台灣在國際上更有信用，讓台灣走出去。

顏若芳說，國民黨現在搞公投，目的無非是想再製造一次2018年的公投亂象，也只是為了江啟臣的主席保衛戰，當年開放的是國民黨，現在反對的也是國民黨。她反問，國民黨的標準到底是什麼？請問國民黨是不是也要用公投否定過去的自己？

顏若芳表示，國民黨不要因為政黨利益，傷害國家利益，請國民黨看向世界，不是看著中國，民進黨會做好溝通，做好標示，做好配套，也希望中央地方一起努力。

對於藍營縣市要制定自治條例零檢出，顏若芳說，距離正式放寬還有一段時間，相信行政院會持續溝通釋疑。