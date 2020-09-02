以色列將我國列入綠色國家名單 外交部表示歡迎

外交部今天表示，以色列政府8月31日宣布將我國列入綠色國家名單（The List of Green Locations），符合規定者入境免隔離檢疫，對於以色列政府在疫情期間給予我國人入境便利待遇，有助重啟後疫情時代的互動交流，外交部表示誠摯歡迎。

外交部表示，以色列政府因應新冠肺炎疫情，3月18日全面暫停國際旅客入境，近期經評估全球疫情現況及防疫成效，雖暫仍不開放商務及觀光旅客入境，但決定採取逐步鬆綁措施，宣布將台灣等30個國家及地區列入綠色國家名單，現階段將給予從綠色國家出發，且符合資格規定的18類人士，包括就讀特定大學、應聘工作及以籍人士眷屬等入境免隔離檢疫待遇，相關適用對象資訊已公布於以色列衛生部網站（網址：https://reurl.cc/bRnrQr ）。

外交部表示，我國符合入境以色列資格旅客出發前，須依規定備妥相關證明文件，向以色列駐台經濟文化辦事處申辦入境特別許可（Special Permit），才能搭機前往。

外交部表示，台灣與以色列長期往來密切且互動頻繁，在醫衛、農業、科技、環保、文教、經貿及觀光等領域緊密合作，疫情期間以多元方式攜手合作防疫，如我國捐贈以色列人道組織紅大衛盾（Magen David Adom）及首都重點醫院「夏米爾醫療中心」（Shamir Medical Center）防疫物資，協助以國第一線醫護人員抗疫，台以雙方也舉辦多場防疫視訊會議，使兩國在公衛領域合作進一步深化。

外交部表示，以色列對我國的開放措施，將有助兩國在疫情時期及疫後擴大各層面的交流合作，更彰顯台以互惠友好情誼。