中常會談青年創業 蔡英文承諾「投資青年」政策更友善

民進黨中常會今天邀請小蝸牛市集創辦人陳甯翔、呂紹妤以「青年微型創業的困境，獨立品牌經營及都市空間需求」為題進行專案報告，民進黨主席蔡英文聽取報告後指出，未來將持續落實「投資青年」的政策，在居住、就學、創業及就業上積極推動對青年更友善的方案，讓年輕人勇敢追夢，踏實築夢。

據轉述，會中討論到台灣有很多閒置空間，可以租給年輕朋友，作為基地或舉辦市集，讓年輕人打出自己的品牌，一開始有點困難，但最近地方及中央溝通越來越好，不過有些流程可以再快一點。

蔡英文說，為了讓年輕人能積極創業，在去年競選時，她提出「青年創業圓夢」的政見，包括投資、融資（貸款）、青創基地等三大方向，而600億元的青年創業貸款也已在今年8月1日正式上路。

蔡英文說，很欣慰能看到像小蝸牛市集這樣的年輕團隊，來協助政府盤點可再次利用的閒置設施，將優秀的生產者與都市的需求連結起來，進一步轉化成觀光資源，也讓空間的記憶與文化能傳承下去。