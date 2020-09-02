台美高階經濟對話不排除視訊上陣 「快」為最要務

美方日前提出「台美經濟商業高階對話」，目前已由外交部與美國務院接洽磋商，據傳可能在兩個月內展開。經濟部長王美花今（2）日表示，今年底應該可以召開，談論議題相近在經濟、能源，包括半導體、5G都會談論到。據了解，由於考慮到新冠肺炎疫情因素，也不排除以視訊方式舉行，以「越快越好」為第一志願。

王美花於「台灣半導體與電子產業先進鐳射應用服務中心MOU簽訂記者會」會前受訪時指出，針對美國國務院次卿凱斯．克拉奇（Keith Krach）有望率團來台舉行「台美經濟商業高階對話」，美雙方目前正在密切磋商，今年底前舉辦的可能性很高。她認為，凱斯．克拉奇負責經濟、能源，相信在這個部分會有深入交流，甚至會提到美國整個印太戰略與供應鏈的部分。

外傳此高階對話可能在一、兩個月內就舉行，知情人士表示，王美花的「今年底」確實是保守說法，台灣方面力求「越快越好」，但是這和「來訪方式」大有關聯。

據了解，目前外交部磋商的重點在於疫情不確定因素，與訪問團來台的相對應防疫措施，在與美方談過之後，還要回到台灣的中央流行疫情指揮中心討論配套，再於美國白天時間與美方協調；假如使用視訊方式展開對話，就可能很快舉行，不過力道可能和親訪不同。

經濟部官員則指出，現在處於「安排階段」，由外交部擔任對口，除了討論來訪方式、參與層級外，也要確定對話議題與能達到多少具體效果，皆定案之後才會交由相關部會單位來主辦。台灣除了「快」之外，另外兩訴求為「議題越廣越好」、「對話層級越高越好」，至於是否要趕在美國總統大選之前，官員表示，這是美方因素，非台灣的考慮要因。