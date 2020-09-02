國民黨全代會求接地氣 賣小物拚未來

「為避免有萬年中常委等弊端，全代會基調將是未來要增加社會基層聲音！」國民黨2日在「護台灣、保民主、拚未來」記者會宣布，未來中央委員也從210席減少為160席，中常委一半須有民意基礎；發言人並發布新國民黨主視覺與孫文系列小物，將在6日全代會場外限量發售。

改革要有民意基礎

「將讓有聲望的代表成為指定中常委，希望有一半的人具有民意基礎，或是各領域專業代表。」文傳會主委王育敏表示，為避免有萬年中常委，要增加社會基層聲音，國民黨委託TVBS的民調顯示，8成5基層黨員表示要多給年輕人機會，未來不分區每5人就有1人是40歲以下的專業代表。

王育敏強調，超過8成黨員同意，國民黨要在「基於中華民國憲法的九二共識」基礎下去推動兩岸交流對話；而「國民黨的核心價值是中華民國」則獲得高達9成4的民眾支持，可見守護、捍衛中華民國是國民黨最重要的角色跟責任。改革委員會也由下而上、由外而內，將共識度高的改革議題納入全代會中。

「往後可穿著配戴小物，跟國民黨一起做公民參與！」發言人洪于茜發布最新主視覺，希望呈現國民黨核心價值：在「護台灣」上，國民黨是唯一曾經為中華民國上過戰場的政黨；「保民主」則是現階段的任務，要持續監督制衡政府的權力腐敗與傲慢；「拚未來」方面，「政治家所想的是下一代的未來，要擘劃國家長遠的願景。」

影片中，黨主席江啟臣與立委蔣萬安為小物開箱，「萬古精神又日新。」江啟臣念出對筆的國父題字問，「猜猜看這個卡通人物是誰？」蔣萬安說，「上面有寫啊：孫逸仙（英文」），然後筆盒轉過來就變筆架；隨後蔣萬安一彈指，江啟臣穿著當場變身為主視覺T恤，「只要捐款就有小物等你喔！」江：「沒辦法，沒錢嘛！」

文傳會主委王育敏表示，國民黨將讓有聲望的代表成為指定中常委，希望有一半的人具有民意基礎，或是各領域專業代表。

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