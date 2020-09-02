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婦聯會：大法官不迴避 小法官秋後算帳 天下寧有此理

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
針對行政院黨產會聲請北高行承理黨產案聲請釋憲的法官迴避，婦聯會今天表示，黨產會在部分大法官以其法界高度及身分全力護航後，本應歡天喜地的回到北高行，捍衛其在107年2月1日及108年3月19日對婦聯會所做的行政處分。圖／聯合報系資料照片
針對行政院黨產會聲請北高行承理黨產案聲請釋憲的法官迴避，婦聯會今天表示，黨產會在部分大法官以其法界高度及身分全力護航後，本應歡天喜地的回到北高行，捍衛其在107年2月1日及108年3月19日對婦聯會所做的行政處分。圖／聯合報系資料照片

針對行政院黨產會聲請北高行承理黨產案聲請釋憲的法官迴避，婦聯會今天表示，黨產會在部分大法官以其法界高度及身分全力護航後，本應歡天喜地的回到北高行，捍衛其在107年2月1日及108年3月19日對婦聯會所做的行政處分；今日竟捨正路不由，聲請承審法官迴避，除非自認調查認定不實、行政處分理由不備，無法通過司法檢視外，還有什麼可能的解釋。

婦聯會表示，大法官已於8月28日肯認黨產條例之第2、4、8、14條合憲，且毫不避諱的在宣達釋憲結果時援引黨產會之陳述及立場，復於事後以極其罕見的方式在報章發表評論訓示北高行法官，可謂為黨產會建立了極為有利的法律基礎。

婦聯會對大法官釋憲結果極為失望，但由數位大法官的不同意見及協同意見書可知，主導本案的大法官用切割鋸箭的手法護航黨產條例，實有違法治國精神。但事已至此，雖面對極度不利的環境，婦聯會只能接受釋憲結果，勤勉努力準備書狀，等待北高行開庭。

婦聯會指出，黨產會今日悍然具狀聲請所有承審法官迴避，恫嚇意味明顯。草擬黨產條例的大法官在解釋該條例時不須迴避；對法律有疑義、依法聲請解釋的小法官反要面對秋後算帳、甚至被聲請迴避！天下寧有此理？

黨產會 大法官 婦聯會

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