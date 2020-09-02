聽新聞
test
0:00 / 0:00
索羅門大省將辦獨立公投 外交部：沒有評論
路透報導，在拒絕中央政府去年跟台灣斷交改跟中國大陸建交的決定後，索羅門群島大省馬萊塔宣布將舉行獨立公投。外交部今天表示，我國政府基於不干涉他國內政原則，對此沒有評論。
人口占索國約1/4的馬萊塔省一直有獨立聲浪，但荷尼阿拉當局不太可能承認該省獨立公投。馬萊塔省省長蘇達尼（Daniel Suidani）1日晚間發出聲明指出，荷尼阿拉當局明知馬萊塔省不承認外交關係的改變，卻仍繼續施壓要求馬省接受中國大陸。
馬萊塔省政府表示，台灣援助該省醫療物資日前遭索國中央政府扣留，使得這個索國人口第一大省與荷尼阿拉當局間的緊張關係近來升溫。
外交部表示，台灣政府尊重民主法治，因此期盼索羅門群島政府與馬來塔省政府也能尊重索國民意，並依民主合法程序做出決策。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言