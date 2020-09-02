索羅門大省將辦獨立公投 外交部：沒有評論

路透報導，在拒絕中央政府去年跟台灣斷交改跟中國大陸建交的決定後，索羅門群島大省馬萊塔宣布將舉行獨立公投。外交部今天表示，我國政府基於不干涉他國內政原則，對此沒有評論。

人口占索國約1/4的馬萊塔省一直有獨立聲浪，但荷尼阿拉當局不太可能承認該省獨立公投。馬萊塔省省長蘇達尼（Daniel Suidani）1日晚間發出聲明指出，荷尼阿拉當局明知馬萊塔省不承認外交關係的改變，卻仍繼續施壓要求馬省接受中國大陸。

馬萊塔省政府表示，台灣援助該省醫療物資日前遭索國中央政府扣留，使得這個索國人口第一大省與荷尼阿拉當局間的緊張關係近來升溫。

外交部表示，台灣政府尊重民主法治，因此期盼索羅門群島政府與馬來塔省政府也能尊重索國民意，並依民主合法程序做出決策。